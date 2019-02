Eerste slachtoffer doet aangifte van misbruik tegen atletiektrainer

Een van de slachtoffers van seksueel misbruik door de Rotterdamse atletiektrainer Jerry M. heeft aangifte gedaan. Twee andere aangiftes worden nog opgenomen door de politie, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

Het OM is begin dit jaar een onderzoek gestart naar de 58-jarige Jerry M. die jarenlang werkte als trainer bij verschillende atletiekverenigingen in Rotterdam en omstreken. M. bekende afgelopen zomer aan de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) dat hij over een periode van 35 jaar zeker negen meisjes seksueel heeft misbruikt. Daarop werd hij door de Atletiekunie geroyeerd voor het leven. De zaak kwam in het nieuws na berichtgeving van De Telegraaf.

M. werd tot dusver niet vervolgd omdat geen van de slachtoffers aangifte tegen hem wilde doen.

Lees ook dit artikel over misbruik in de sportwereld: Mensen hopen altijd dat de ander zal ingrijpen

Geen aangifte

De politie doet onderzoek naar meerdere strafbare feiten die gepleegd zijn in Nederland en tijdens atletiektrainingen in het buitenland. Het onderzoeksteam van de politie heeft ook contact gelegd met slachtoffers van mogelijke strafbare feiten die verjaard zijn.

Het misbruik vond plaats bij drie atletiekverenigingen in Rotterdam, Den Haag en Barendrecht in de periode 1983 tot 2017. M. had onbeschermde seks met meisjes tussen de 11 en 18 jaar. Twee van hen raakten zwanger. Ook maakte M. zich schuldig aan seksuele intimidatie, grensoverschrijdend gedrag en aanranding. Tevens keek hij met een aantal kinderen dierenporno.

In 2000 en 2009 werd het misbruik van M. gemeld bij de politie. Beide keren deden de slachtoffers uiteindelijk geen aangifte omdat zij de consequenties vreesden. Ook kwam in 2009 een melding binnen bij de Atletiekunie over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit leidde uiteindelijk niet tot een onderzoek. Pas in 2017 moest M. zich verantwoorden voor het ISR na een melding van een 21-jarige atlete die door M. betast was.

M. werkte als buschauffeur bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET. Na de onthullingen werd hij op non-actief gezet.