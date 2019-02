‘Eenzaamheid zit ingebakken in het leven zelf’

In Rotterdam leeft een oude man die slechts één persoon toelaat in zijn leven – en zij is eenzaamheidsonderzoeker. Hij draagt haar visitekaartje in de binnenzak van zijn colbert. Anja Machielse, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. Als hij dood gevonden wordt, zegt hij weleens, weten de vinders tenminste wie ze kunnen bellen.

Een keer per jaar krijgt de man een brief van Machielse – een telefoon heeft hij niet. In de brief leest hij dat ze volgende week voor zijn deur staat voor het jaarlijkse bezoek. Een week later belt ze aan en loopt hij de trap af van zijn flatje op eenhoog en gaan ze naar een terras in de buurt om te praten. „Heel zijn leven heeft hij geen aansluiting met anderen gevonden”, vertelt Machielse. „Omgaan met anderen ervoer hij als sociale druk. Druk waar hij niet mee kon omgaan.” Halverwege de vijftig werd hij arbeidsongeschikt verklaard. Nu is hij 83.

Met zijn familie heeft hij al zo’n twintig jaar geen contact meer. Maatschappelijk werkers laat hij niet meer binnen. Machielse belt regelmatig met een ouderenwerker die een paar keer per jaar aan zijn intercom staat, voor een teken van leven. Dus eh nee, op korte termijn een journalist aan hem voorstellen, durft Machielse niet aan. „Hij zegt dat hij niet in staat is een normaal leven te leiden. Dat hij gewild had dat het wel zo was.”