Een dubbele achternaam moet mogelijk zijn

Zwaar belaste ambtenaren hebben prangender zaken te doen

De naamkwestie is niet urgent genoeg om het meteen in beleid om te zetten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid kampt met een „beperkte ambtelijke capaciteit” en andere zaken, zoals de hervormingen van de rechtsbijstand, hebben prioriteit. Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming (VVD), in NRC

Dubbele achternamen voegen niets toe en leiden tot ‘verrommeling’

„Ik vind het een verrommeling. Het ene kind krijgt twee achternamen, een ander krijgt er één. Daarna volgt de discussie: wie heeft twee achternamen en wat zit erachter? Ik geloof niet dat het iets toevoegt.” Madeleine van Toorenburg, Tweede Kamerlid CDA, in Hart van Nederland

De kwaliteit van het onderwijs lijdt onder dubbele namen

„Dubbele namen leiden tot een verminderde kwaliteit van het onderwijs. De aanwezigheid controleren in een klas met één Van Hövell tot Westerflier kost niet gek veel tijd. In een klas met dertig Van Hövell tot Westerfliers slokt het al snel een half lesuur op.” Paul van der Steen in de Limburger

Het geven van een dubbele achternaam staat voor de gelijkheid tussen man en vrouw

„Het is niet goed als de regering beslist dat ik moet kiezen tussen de naam van mijn vriend, of mijn eigen naam. Het kind is van mijn vriend en mij, wij zijn gelijkwaardig en ik vind het mooi om die gelijkwaardigheid door te kunnen geven.” Laura Kraak, initiatiefnemer petitie voor dubbele achternamen, op NOS.nl

Dubbele achternamen scheppen helderheid

„Mensen met twee of meer nationaliteiten worden nu in verschillende vaderlanden anders geregistreerd. In Griekenland, Polen en Rusland is de achternaam gekoppeld aan het geslacht: Romanov voor mannen, Romanova voor vrouwen. Een dochter krijgt in Nederland de achternaam van de vader. Als dat Romanov is, zorgt dat voor misverstanden.” Raoul du Pré, chef politiek in de Volkskrant

Dubbele achternamen versterken een collectieve identiteit

„Voornamen gaan over individuen, maar achternamen gaan over uw verbondenheid met andere mensen. Familienamen koppelen je aan je familie, maar ook aan je nationale erfgoed, en aan je etnische afkomst.” Jane Pilcher, hoogleraar aan de Universiteit van Leicester en gespecialiseerd in de sociologie van namen, in The Guardian

