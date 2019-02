Dodenaantal na dambreuk Brazilië loopt op naar 110

Het dodenaantal als gevolg van de damdoorbraak vorig week in het zuidoosten van Brazilië loopt nog steeds op. Inmiddels zijn er 110 lichamen gevonden, dinsdag waren dat er nog 65. Er worden nog 238 mensen vermist, melden internationale persbureaus. De Braziliaanse autoriteiten gaan ervan uit dat veel vermisten al overleden zijn.

Door de damdoorbraak werd het dorpje Brumadinho in het zuidoosten van het land vorige week vrijdag overspoeld met vervuild water, roodbruine modder en afvalstoffen. Het ging om de dam van een reservoir bij de Corrego do Feijao-ijzerertsmijn van Vale SA, het grootste mijnbouwbedrijf ter wereld. Van de 110 lichamen die zijn gevonden, zijn er 71 geïdentificeerd. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden, maar de zoekacties worden bemoeilijkt door de grote modderstroom.

Vijf arrestaties

Dinsdag arresteerden de Braziliaanse autoriteiten vijf mensen in verband met de ramp. Het gaat om drie hoge functionarissen van mijnbouwgigant Vale, die worden beschuldigd van moord, milieumisdrijven en valsheid in geschrifte. Ook zijn twee ingenieurs gearresteerd van het Duitse inspectiebureau TÜV Süd, dat als laatste een controle bij de dam heeft uitgevoerd.

Reddingswerkers zijn bezig met een zoekactie naar vermisten als gevolg van de damdoorbraak in het zuidoosten van Brazilië. Foto Mauro Pimentel/AFP

De ramp leidt tot grote woede in Brazilië. Veel Brazilianen vragen zich af of Vale de veiligheid wel serieus neemt. Het bedrijf heeft ter compensatie een bedrag van 26.600 dollar per overledene aangeboden aan de nabestaanden. Ook zegt Vale er alles aan te gaan doen om dammen veiliger te maken in de toekomst. Daarnaast probeert het te voorkomen dat er vervuilde modder de nabijgelegen rivier instroomt.

Milieuwetten afzwakken

Het is niet de eerste keer dat er een dam van Vale doorbreekt in Brazilië. In 2015 gebeurde het ook al eens: toen kwamen er negentien mensen om het leven en stroomden er allerlei zware metalen de oceaan in.

De deze maand nieuw aangetreden extreemrechtse president Jair Bolsonaro heeft beloofd om wetten te ontwerpen om de veiligheid van de mijnbouw te verbeteren. Maar diezelfde president heeft eerder juist gezegd dat hij de winning van bodemschatten wil stimuleren en milieuwetten wil afzwakken. Eerder deze week erkende de minister van regionale ontwikkeling Gustavo Canuto dat er meer dan drieduizend dammen zijn in Brazilië die een hoog risico vormen.