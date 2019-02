Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van de afgelopen week

FC Nantes-spits Abdul Majeed Waris doet zijn shirt omhoog na het scoren van een doelpunt tegen AS Saint-Etienne. Hij draagt een T-shirt met daarop de beeltenis van zijn voormalige ploeggenoot Emiliano Sala, die sinds 22 januari vermist wordt. Sala was onderweg in een privévliegtuig van Nantes naar Cardiff toen het toestel van de radar verdween.

Foto Sebastien Salom Gomis / AFP