Delegatie Tweede Kamer niet welkom in Hongarije

Een voor medio februari gepland bezoek van de Tweede Kamer aan het Hongaarse parlement is geannuleerd, zo is vrijdag bekend geworden. Tijdens het bezoek zou er gesproken worden over de rechtsstaat en de uitholling daarvan door premier Viktor Orbán.

Het Hongaarse parlement, zo blijkt nu, wil de delegatie van Kamerleden die zich bezighouden met Europese zaken niet ontvangen. „Jammer”, zegt Kees Verhoeven (D66) in een reactie. „We zouden als parlement graag in gesprek zijn gegaan over de situatie in Hongarije.” Volgens hem is dat „echt heel nuttig”.

Tijdens het bezoek zou ook gesproken zijn over het zeer kritische rapport dat Europarlementariër Judith Sargentini (GroenLinks) vorig jaar schreef over Hongarije. De Hongaarse regering begon een mediacampagne tegen Sargentini. In oktober vorig jaar wees het Hongaarse parlement haar rapport af, nadat een brede meerderheid van het Europees Parlement zich er juist achter had geschaard.

Op 19 februari gaan EU-lidstaten in Brussel opnieuw praten over de grote politieke invloed die regeringen in Polen en Hongarije op de samenleving en de rechtsstaat uitoefenen. Het nu geannuleerde bezoek van de Tweede Kamer aan stond gepland in de twee dagen voor die vergadering.