De RvP-tribune, voor de ster die niet terugkeerde

Hij schreef het met rechts, in sierlijke stijl, met witte stift op een zwarte achtergrond. De tekst van Robin van Persie hangt sinds oktober 2010 aan zijn erewand in het supportershome van Excelsior, op een metershoge actiefoto, in het shirt van Arsenal. Typische, verstilde Van Persie-houding. Bal aan de linkervoet, knieën licht gebogen, het bovenlichaam dat iets naar voren hangt, linkerarm naar achter gestoken, rechterarm vooruit.

„Als kleine jongen bij Excelsior droomde ik van waar ik nu ben. Nu droom ik om voetbal altijd te kunnen blijven beleven als kind van toen. Puurheid en passie voor het spel. Meer dan winnen of verliezen. Voetbal geven wat het mij geeft. Liefde. Bedankt voor de mooie jaren en voor het leggen van de basis voor mijn carrière.”

Op de muur ernaast twee kleinere foto’s van hem als jeugdspeler, met twinkelende ogen, in het tenue van Excelsior. Die oktoberavond worden de afbeeldingen onthuld, tegelijk met de opening van het vernieuwde supportershome. Mensen die erbij waren herinneren het als een geslaagde avond. Van Persie loopt mee in de polonaise. De spits is speciaal overgekomen uit Londen, waar hij op dat moment nog bij Arsenal speelt.

Simon Kelder, destijds algemeen directeur, benoemt Van Persie die avond tot ambassadeur van Excelsior. Hij speelde van zijn vijfde tot en met zijn twaalfde in de jeugdopleiding van de Kralingse club, daarna vertrok hij naar Feyenoord.

En er wordt een tribune naar hem vernoemd. De Zuid-tribune heet sindsdien de Robin van Persie-tribune. „Het is mijn plan om hier af te sluiten als speler”, zegt de dan 27-jarige Van Persie in een interview met RTV Rijnmond. „Dan is voor mij de cirkel rond.” In de jaren daarna herhaalt hij dat verschillende keren.

Van Persie in het interview bij RTV Rijnmond, in oktober 2010, na de onthulling van zijn tribunenaam:

Voor het laatst?

Deze zondag kan Van Persie (35) voor het eerst – en waarschijnlijk voor het laatst – voor zijn eigen tribune spelen, als hij met Feyenoord op bezoek gaat bij Excelsior. In 2003 speelde hij met Feyenoord al eens in het stadion en scoorde ook – maar de tribune droeg toen nog niet zijn naam.

„Fantastische voetballer, fantastische gozer”, zegt Ben Bruins (66). Bruins noemt zich een „bevlogen en betrokken” supporter van Excelsior. Hij is al 35 jaar fan. Hij is de vader van Luigi Bruins, een belangrijke speler bij Excelsior. Zondag zit hij weer op zijn vaste plek op de eerste rij van de Robin van Persie-tribune.

Bruins was die avond in 2010 aanwezig. Destijds had hij geen bedenkingen bij de RvP-tribune. Dat kwam later. Bruins geeft de clubleiding regelmatig „gevraagd en ongevraagd” advies. Ook hierover. Mei 2018 stuurde hij een WhatsApp-bericht naar de Excelsior-directie met het verzoek een naamsverandering te overwegen.

Zijn voornaamste argument is dat Van Persie geen enkele wedstrijd in het eerste van Excelsior speelde. Een jaar geleden besloot de aanvaller terug te keren naar Feyenoord. Bruins en andere Excelsior-fans waren daar teleurgesteld over, na het aanvankelijke voornemen zijn loopbaan af te sluiten in Kralingen.

„Het is ook geen verkeerde naam, laat dat duidelijk zijn. Maar het is niet de persoon die op dit moment verdient hier een tribune naar zich vernoemd te hebben”, zegt Bruins. „De periode dat hij bij Excelsior heeft gevoetbald is gewoon te kort. De verdiensten zijn te laag.” Wel zegt hij „trots” te zijn op hem.

Dat hij de vader is van Luigi Bruins – een jongen van de club – staat volgens hem los van zijn standpunt. „Iedereen die dat eraan koppelt, luistert niet naar mijn argumenten.”

De ingang naar de RvP-tribune. Foto Robin Utrecht

Grote meerderheid stemde in

Bruins bracht zijn punt begin september in tijdens de algemene ledenvergadering van de officiële supportersvereniging van de club, Pro Excelsior (zo’n 800 leden). 21 leden waren aanwezig, een grote meerderheid stemde in met de naamswijziging van de RvP-tribune.

Het is het verhaal van een ongelijke twist binnen een stad: de grootste voetballer die Rotterdam in decennia voortbracht, deels opgeleid bij de kleinste profclub van de stad, maar verder ontwikkeld en doorgebroken bij de grootste club, Feyenoord, waar een afscheidstournee na een schitterende carrière ook meer voor de hand ligt en meer tot de verbeelding spreekt – met de 6-2 tegen Ajax als weerspiegeling van zijn eeuwige talent.

Toch zit het de fanatieke Excelsior-supporters dwars. Op de dag van de uitwedstrijd tegen Feyenoord, begin april, plaatste de supportersvereniging op een grote reclamemast naast de Van Brienenoordbrug de tekst ‘Robin is een Kralinger’. Hij groeide op in de wijk, in de Jaffadwarsstraat. De onderliggende boodschap van de fans: je hoort bij Excelsior.

De club heeft Van Persie niet gepolst toen hij nog bij Fenerbahçe zat en een terugkeer naar Nederland aan de orde was. „Omdat wij ook wel wisten dat hij de gang naar Feyenoord zou maken”, zegt algemeen directeur Ferry de Haan.

Dat Excelsior op kunstgras speelt „is wel een ding”, zei Van Persie afgelopen zomer bij de NOS. „Ik heb dat niet ervaren, als ik daar elke dag op moet trainen, spelen, wat dat doet met mijn lichaam.” Excelsior speelde al op kunstgras toen hij in 2010 uitsprak terug te willen keren.

Van Persie heeft al gezegd dat dit zijn laatste seizoen is. Afsluiten bij Excelsior lijkt uitgesloten. „Ik neem het hem niet kwalijk, ik vind het wel jammer”, zegt Bruins. „Maar hij maakt zijn eigen beslissing. Dan mag de supportersvereniging daarin ook zijn beslissingen nemen.”

Via Pro Excelsior is bij de directie van de club aangedrongen op naamsverandering. Maar zij zullen op dit moment niets doen, zegt De Haan. Wel overweegt de clubleiding „misschien” op een later moment te bekijken of ze criteria moeten opstellen „op basis waarvan Excelsior-iconen iets toegewezen krijgen”. Bruins neemt alvast een voorschot: iemand moet minimaal lid zijn vanaf zijn zesde, vijftig duels in het eerste hebben gespeeld en een positieve bijdrage hebben geleverd aan de club.

Vanuit supportersoogpunt kan De Haan de onvrede „begrijpen” vanwege de „emoties” die meespelen. „Maar we moeten ook niet gaan doen of er een misdrijf gepleegd is.” De Haan, die begin deze eeuw met Van Persie samenspeelde bij Feyenoord: „Ondanks dat Robin geen minuten in Excelsior 1 heeft gemaakt, blijf ik erbij dat hij altijd een mooi boegbeeld voor onze club is geweest.”

Van Persie liet zich altijd positief uit over Excelsior. Indirect zorgde hij voor naamsbekendheid van de club; in zijn topjaren kwamen regelmatig Britse journalisten naar Kralingen voor verhalen over zijn roots. Hij schonk shirts aan de jongste jeugd. En toen hij in 2011 werd verkozen tot speler van de maand, maakte hij het geldbedrag (1.000 pond) dat bedoeld was voor een goed doel over aan de maatschappelijke stichting van Excelsior. Ook trainde hij soms bij de club na een blessure.

In en rond het Excelsior-stadion kom je op verschillende plekken zijn foto’s en beeltenissen tegen – bij het hek, voor de stadionpoort, in de mixed-zone, in de bestuurskamer van de sportclub.

In het supportershome is de wanddecoratie met Van Persie in Arsenal-shirt de meest prominente afbeelding. Die foto gaat weg, vertelt Theo Melgert, voorzitter van de supportersvereniging. De club is eigenaar van het supportershome, maar de vereniging heeft de vrijheid om de ruimte in te vullen zoals zij dat willen.

„De bedoeling is dat hij wat minder aanwezig is”, zegt Melgert. Het fanhonk moet Excelsior-sfeer uitademen, zegt hij. „Een foto van een speler in Arsenal-shirt die nu bij Feyenoord speelt, heeft weinig met het Excelsior-gevoel te maken.”

De wandfoto van Robin van Persie in Arsenal-shirt in het supportershome van Excelsior. Aan het eind van dit seizoen wordt deze foto vervangen. Foto Robin Utrecht

Bijzondere positie in Rotterdam

Het plan is dat op die plek voor het einde van het seizoen foto’s komen van Excelsior-voetballers die zijn gekozen tot speler van het jaar. „We willen niet dat zijn naam helemaal wordt verbannen, want we zijn wel trots op hem”, zegt Melgert. De twee foto’s uit zijn tijd bij de Excelsior-jeugd blijven om die reden. „Hij is de beste speler die we in de jeugd hebben gehad, dat moet je wel blijven eren.”

Excelsior heeft altijd een bijzondere positie ingenomen in Rotterdam. Klein stadion, beperkte middelen en achterban, maar maximaal presterend. Ze stonden lang bekend als de filiaalclub van Feyenoord, door een samenwerkingsverband waarbij talenten van Varkenoord konden rijpen in Kralingen. Sinds dit in 2015 werd beëindigd, heeft Excelsior een sterkere identiteit en vaart het meer zijn eigen koers. Maar de dwarsverbanden tussen de twee clubs zijn er nog altijd.

Van Persie is het meest tastbare product van dat lijntje. Toen Sparta hem op zijn twaalfde wilde inlijven, tipte toenmalig Excelsior-directeur Kelder Feyenoord, waarmee al op kleine schaal werd samengewerkt. Ook vertelde Kelder tegen Van Persie dat het voor zijn ontwikkeling beter zou zijn om naar Feyenoord te gaan. Kelder: „Toen is het rondgekomen.”

Kelder (74) besloot later tot de benaming van de RvP-tribune. „Wij wilden een tribune vernoemen naar iemand die uit onze jeugdopleiding kwam en die het heel ver geschopt had”, zegt hij. „Dat was met afstand Robin.” Als Kelder hoort dat fans een naamswijziging willen, zegt hij: „Laat ze nou reëel zijn. Robin woont in Rotterdam, hij zou op ander gebied nog genoeg voor Excelsior kunnen betekenen.”

Ben Bruins „hoopt nog steeds” dat Van Persie toch zijn carrière afsluit bij Excelsior, samen met Luigi Bruins en Mounir El Hamdaoui, met wie hij nog in de jeugd speelde. Bruins: „Dat verdient de club.”

