Coca Cola wil een groen stoplicht

In een blikje Coca Cola zit 35 gram suiker en 139 kilocalorieën. Dat stond er al in kleine lettertjes op, maar sinds eind januari staat op de Nederlandse cola het Britse ‘evolved nutrition label’, een groot stoplicht dat in één oogopslag laat zien hoeveel zout, vet, suiker en calorieën er in een portie zitten. Coca Cola zegt: „We geloven in het belang van duidelijke en zinvolle informatie op de voorkant van onze verpakkingen, die kan helpen bij het maken van gezondere en beter geïnformeerde voedselkeuzes.” Ze noemen dit ‘het kleurgecodeerde etiketteringssysteem’. En het is maar een „test”. Maar ze refereren wel aan het Britse stoplicht dat, schrijft Coca Cola, er volgens de OESO voor zorgt dat het aantal mensen dat een gezondere optie kiest met 18 procent toeneemt en de calorie-opname met 4 procent vermindert. Dat klopt, de OESO schrijft dat. Maar meteen onder die zin in de ‘obesitas update’ schrijft OESO dat uit een experiment in zestig Franse supermarkten een ander label als ‘meest effectief’ uit de bus kwam: het Nutriscore-label, dat in 2017 in Frankrijk werd ingevoerd. Dat meldt Coca Cola niet.

Waarom kiest Coca Cola dan toch voor het Britse stoplichtsysteem ? En waarom nu, als enige? Had staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid niet net met de industrie afgesproken dat er een nieuw „breed gedragen” voedselkeuzelogo moet komen, op basis van „een gedegen en onafhankelijk consumentenonderzoek”? Waarin ook de „Europese ontwikkelingen” worden meegewogen?

Liever een Brits dan een Frans stoplicht

Kijk naar het logo en je snapt waarom. Met het Britse stoplichtlogo krijgt een blikje gewone cola drie groene stoplichten (vet, verzadigd vet en zout zitten er immers niet in) en één rood stoplicht voor suiker. Nutriscore kijkt naar het totaal: hoe gezond is een product als je suikers, verzadigd vet, zout, eiwit, vezels, fruit, groente en noten bij elkaar bekijkt? Dan krijgt gesuikerde cola geen groen licht (een A) maar haalt het de slechtst mogelijke score (E). Een duidelijk oordeel voor de consument, niet leuk voor Coca Cola. Geen wonder dus dat producenten van frisdrank, koek, snoep, chips en chocola aansturen op het Britse stoplichtsysteem en de Franse Nutriscore afwijzen: het is het verschil tussen een groen of een rood plaatje. Als consumenten écht gezondere keuzes maken op basis van zo’n logo, laten misschien zelfs wel meer dan die 18 procent de gesuikerde frisdranken staan.

In november staakten Nestlé, Unilever, PepsiCo, Mondelez én Coca Cola de ontwikkeling van het Britse stoplichtlogo voor Europa, omdat er „te weinig begrip” voor was. In diezelfde maand sprak CBL, het collectief van supermarkten, zich voor het eerst expliciet uit vóór de Franse Nutriscore. Misschien heeft Coca Cola toen gedacht: als we niets doen gaan we de strijd sowieso verliezen. Waarom wachten op ‘onafhankelijke onderzoek’ naar een ‘breedgedragen’ logo?

Het wetenschappelijk tijdschrijft The BMJ liet in twee recente studies weer eens zien hoe de sterk de Coca Cola-lobby is: het probeert in China en de VS invloed te verwerven bij gezondheidsinstituten en overheden. In Nederland heeft de staatssecretaris al gezegd dat het Britse stoplicht mensen op het verkeerde been kan zetten, de Franse Nutriscore heeft zijn voorkeur. Uiterlijk in 2020, als het nieuwe voedselkeuzelogo er moet zijn, zal blijken wie er aan het langste eind trekt.