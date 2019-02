Bonaventure Soh Bejeng Ndikung directeur Sonsbeek 2020

Curator en kunstcriticus Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (1977, Yaoundé, Kameroen) is benoemd tot artistiek directeur van de Arnhemse kunstmanifestatie Sonsbeek 2020.

Ndikung is oprichter en directeur van de Berlijnse kunstruimte SAVVY Contemporary. Daarnaast was hij een van de curatoren van Documenta 14, die in 2017 plaatsvond in Kassel en Athene.

Volgens Charles Esche, bestuurslid van Sonsbeek en lid van de internationale selectiecommissie, heeft Ndikung een verfrissende benadering in het maken van tentoonstellingen. „Hij vergelijkt zijn werkwijze als curator met een muzikale jamsessie. Zijn interesse ligt bij geluid als herinnering, kennis en verhaal – zowel over het verleden als het heden. Hij wil een tentoonstelling tastbaar maken door middel van ruimte, ritme, beweging en woorden: een bezoek als choreografie.”

Sonsbeek werd na de Tweede Wereldoorlog geïnitieerd in een poging de zware schade te herstellen die de stad tijdens de Slag om Arnhem had geleden. Geïnspireerd door de openluchttentoonstelling in het Londense Battersea Park kwam de Arnhemse wethouder H.M.A. Klompé in 1948 met het idee voor een beeldententoonstelling in het park Sonsbeek. De eerste editie vond plaats in 1949 en overtrof met 125.000 bezoekers alle verwachtingen. Daarop werd besloten van Sonsbeek een triënnale te maken.

Eerdere edities werden samengesteld door onder meer Wim Beeren (1971), Saskia Bos (1986), Valery Smith (1993), Jan Hoet (2001), Anna Tilroe (2008) en ruangrupa (2016). Sinds 2016 opereert Sonsbeek als vierjaarlijkse tentoonstelling.

De twaalfde editie van Sonsbeek zal in en rond Arnhem plaatsvinden van 5 juni tot en met 13 september 2020.