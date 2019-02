Boko Haram doodt 60 mensen in ‘dodelijkste aanval tot nu toe’

Boko Haram heeft maandag zeker zestig mensen gedood in het noordoosten van Nigeria. Dat schrijft persbureau Reuters vrijdag op basis van berichtgeving door Amnesty. De mensenrechtenorganisatie analyseerde satellietbeelden en sprak met ooggetuigen.

De aanval vond plaats in de stad Rann, het gaat om een van de bloedigste aanvallen tot nu toe. Volgens Amnesty trokken strijders van Boko Haram op motoren naar de stad. Daar staken ze huizen in brand. Op de vlucht geslagen inwoners werden achtervolgd in een poging hen te doden. In Rann zelf werden elf doden aangetroffen, daarbuiten 49. Nog eens vijftig mensen worden vermist.

Stad is vaker doelwit

Rann is vaker doelwit van Boko Haram. Twee weken eerder pleegde de terreurgroep ook al een aanval op de stad. Omdat regeringstroepen zich een dag eerder hadden teruggetrokken, sloeg Boko Haram maandag weer toe. In de stad worden veel vluchtelingen opgevangen, en er zijn veel hulpverleners aanwezig. Een van hen omschreef Rann na de aanvallen als “een kerkhof”, aldus Reuters. Zo’n 40.000 inwoners uit de stad zijn door het recente geweld op de vlucht geslagen, het grootste deel week uit naar buurland Kameroen. Amnesty spreekt van “oorlogsmisdaden”.

Volgens persbureau Reuters heeft het oplaaiende geweld in het noorden van Nigeria te maken met de aanstaande verkiezingen in het land. Deze staan gepland voor half februari. President Muhammadu Buhari hoopt dan herkozen te worden. De overheid voert al sinds 2009 strijd met de terreurgroep, die een islamitische staat wil stichten in de regio. In maart vorig jaar stelde de overheid al lange tijd met de groep in onderhandeling te zijn over een wapenstilstand.