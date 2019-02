Belgische koning Albert weigert dna af te staan voor vaderschapstest

Het voormalige staatshoofd van België, koning Albert II, weigert dna af te staan om vast te stellen of hij de vader is van een vrouw die al jarenlang claimt zijn buitenechtelijke dochter te zijn. Hij gaat in cassatie tegen de uitspraak van het hof van beroep in Brussel, dat afgelopen november oordeelde dat hij het materiaal binnen drie maanden moest afstaan.

De zaak draait om de vijftigjarige kunstenares Delphine Boël. Haar moeder, barones Sybille de Selys Longchamps, zegt jarenlang een heimelijke relatie met Albert te hebben gehad. In die tijd was hij nog kroonprins, De Selys Longchamps was getrouwd met Jacques Boël - de wettige vader van Delphine Boël. Eerder is al aangetoond dat Boël niet de biologische vader van de vrouw is.

Het bericht dat het voormalige staatshoofd in cassatie gaat, komt niet volledig onverwachts. Eerder deze week berichtten Belgische media al dat Albert nog geen dna-test had af laten nemen. Albert had tot 8 februari om een cassatieberoep te formuleren.

Lees ook: Vermoeide koning Albert wilde niet meer langer wachten

Erfenis

Voor de advocaten van Delphine Boël is het duidelijk: dat de koning weigert dna af te staan, wijst erop dat hij haar vader is. Als officieel bevestigd wordt dat Boël Alberts buitenechtelijke dochter is, kan ze aanspraak maken op een deel van zijn erfenis.

Sybille De Selys Longchamps verklaarde eerder dat ze Albert in 1966 ontmoette toen ze op vakantie was en dat ze een een jaar later van hem in verwachting raakte. Delphine Boël werd in februari 1968 geboren.

Albert II was bijna twintig jaar koning van België. In 2013 nam hij afstand van de troon en volgde zijn zoon Filip hem op.