Begrijpelijk

Mijn Friese oom en tante verhuisden ergens in de jaren 60 naar Amerika. Decennia later zocht een van hun kleinkinderen contact met me. Op mijn vraag hoe het haar grootouders, die ik als jong kind voor het laatst had gezien, was vergaan daar in Amerika, antwoordde ze dat het alle maal prima was gegaan.

Ze hadden alleen al vrij snel na aankomst hun beiden voornamen veranderd. In Nelson en Florence. Dat begreep ik wel, van oom Nutte en tante Foekje.