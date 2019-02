1,2 miljoen Nederlanders wisselden van zorgverzekeraar

In de laatste weken van het jaar wisselde 7 procent van de verzekerden van zorgverzekeraar. Het gaat om 1,2 miljoen mensen, het op één na hoogste aantal overstappers sinds 2006. Dat blijkt uit cijfers van Vektis, dat gegevens over de zorg analyseert.

Nederlanders kunnen elk jaar tot 1 januari hun zorgverzekering opzeggen en hebben dan tot uiterlijk 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Eerder werd al bekend dat VGZ de grote winnaar is van het ‘overstapseizoen’, met enkele honderdduizenden extra verzekerden. CZ en Achmea moesten flink inleveren, Menzis ging er iets op vooruit.

In 2013 lag het percentage overstappers met 7,2 procent het hoogst. Vorig jaar wisselde 6,2 procent van de verzekerden van zorgverzekeraar. André Rouvoet, voorzitter van branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland, denkt dat het aantal overstappers dit jaar zo hoog was omdat er meer opties waren. “Mensen hebben echt iets te kiezen en we zien nu dat ze dat ook doen”, aldus Rouvoet. Daarnaast nemen premieverschillen tussen verzekeraars toe.

In 2006 werd de Zorgverzekeringswet ingevoerd. Een belangrijk onderdeel is dat verzekeraars met elkaar concurreren op prijs, service en polisvoorwaarden. Zo moet het zorgsysteem efficiënter en goedkoper worden door concurrentie. Een groot aantal overstappers wordt dan ook door het ministerie van Volksgezondheid gezien als gezonder voor de zorgverzekeringswereld.