Zeker twaalf doden door extreme kou in Middenwesten VS

Bij extreem koud winterweer dat het Middenwesten van de Verenigde Staten in zijn greep houdt zijn de afgelopen dagen zeker twaalf mensen omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters.

Een strook van de VS van de noordelijke prairies tot de regio van de Grote Meren kampt met vriestemperaturen van min 30 tot min 40 graden Celsius. Gouverneurs van de staten Illinois, Michigan en Wisconsin hebben een noodtoestand afgekondigd, aldus AP.

Wegens gevaarlijk lage vriestemperaturen blijven in diverse staten scholen, universiteiten en overheidsgebouwen gesloten. Vliegverkeer is ontregeld, onder meer van en naar Chicago. En de Amerikaanse posterijen zijn tot de zeldzame stap overgegaan om bezorging op te schorten in delen van North en South Dakota tot aan Ohio.

De bittere kou in de regio is het gevolg van een verplaatsing van de zogeheten Polar Vortex, een luchtstroom die normaal gesproken circuleert boven het Noordpoolgebied, maar die naar het zuiden is gedrukt.

Onder de dodelijke slachtoffers als gevolg van het strenge winterweer zijn verkeersdoden, onder wie een man die werd getroffen door een sneeuwschuiver in de omgeving van Chicago, en een jong koppel dat omkwam bij een verkeersongeval wegens sneeuw in noordelijk Indiana.

Andere slachtoffers zijn bezweken aan de kou. In Milwaukee (Wisonsin) werd een man doodgevroren gevonden in een garage. In Detroit werd woensdag een 70-jarige man dood aangetroffen op straat. Ook in de plaats Ecorse, eveneens in Michigan, is een oudere man doodgevroren. Een student van de Universiteit van Iowa is woensdag dood gevonden bij een gebouw op de campus, waarschijnlijk als gevolg van het koude weer.

In het hele Middenwesten zijn opvangcentra geopend waar mensen, onder wie daklozen, kunnen opwarmen. In Chicago zijn politiebureau’s opengesteld voor mensen die de kou willen ontvluchten. Ook rijden vijf stadsbussen rond als mobiele opwarmcentra voor daklozen. De politie deelt hoeden, jassen en dekens uit.