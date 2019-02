De Lexus ES is vijf meter business class voor rustzoekers

Er zijn belangrijker zaken dan auto’s. De hongerigen voeden en de zieken troosten, een kind opvoeden of de reuzenpanda redden. De echte, allermoeilijkste liefde, die waardoor geliefden zich gekend voelen. Door Thomas Manns Dr Faustus inzien dat geen duivelskunst is opgewassen tegen de genade van de ziel. In Schuberts laatste pianosonate de introvert schrijnende harmonieën zilverachtig horen oplichten en voelen wat het is, de pijn de baas te blijven. Aan alles wat het leven betekenis geeft, komt geen auto te pas. Anderzijds wil je je doelen wel fysiek kunnen bereiken. Als je een auto koopt, kan het dus maar beter een goede zijn. Geen droom, daar is de kunst voor; discreet gereedschap dat de rode loper uitlegt naar het hogere.

De Eerste Richtlijn voor rollend materieel van tank tot auto blijft doelmatigheid. Pech, de meeste fabrikanten prioriteren het lustbeginsel. De kick gaat voor het nut. Bij de grote zakensedans wordt grootschalig gesold met consumentenwijs steekhoudende vertrekpunten. Welke idioot bedacht dat die rijdende rusthuizen zich met 250 kilometer per uur moesten voortbewegen of als kogels naar de honderd zouden schieten? Dat hoeven ze helemaal niet te kunnen. Ze moeten stil zijn en goed zitten, ook op de achterbank een veilig thuis bieden aan kinderen en meereizende zakenpartners. Toch betreden veel concurrenten van de Lexus ES 300h als halve sportwagens de arena. De ES niet.

Het is een ongewone auto. Het design wijkt al sterk af van de Duitse mainstream. Hoe marktconform de kloeke velg- en grillematen ook mogen zijn, de Jugendstilachtig gestrekte coupélijn met de barokke grafische details in neus en koplampen verraden zijn Japanse herkomst. Zes- en achtcilinders of een diesel zijn niet leverbaar. De enige aandrijflijn is een hybride met een 2.5-liter viercilinder plus elektromotor, gevoed door een batterij onder de achterbank die zichzelf tijdens het rijden oplaadt. Niks plugin, men kan zonder.

De ‘exhilarating performance’, Lexus’ aandoenlijke reclameknieval voor de tijdgeest, moet je ondanks een systeemvermogen van 218 pk met een korrel zout nemen. De snelheid is scrupuleus begrensd op 180 kilometer per uur, de acceleratie van 0-100 voltrekt zich in een voor BMW-rijders onaanvaardbare eeuwigheid van negen seconden. Hij kopieert niet opportunistisch het in partydrugs gedoopte rijgedrag van BMW’s en Audi’s, blijft soeverein tegen de keer zichzelf. Hij stuurt niet als een sportwagen, hoewel hij altijd snel genoeg is en verdomd goed op de weg ligt. Hij is vijf strekkende meter business class voor rustzoekers.

Oprechte verbazing

Want rust, daar is Lexus goed in. De ruimte achterin is royaal, de rugleuning van de achterbank is als bij echte topklassers licht kantelbaar. Het motorgeluid is extreem goed geïsoleerd, het akoestische glas van de voorruit en de voorste zijruiten dempt zeer effectief het windgeruis en de braaf spinnende viercilinder, die alleen draait als het nodig is; onder de 120 kilometer per uur neemt de elektromotor waar mogelijk de regie over.

Na 250 kilometer wil je weten wat zo’n 1755 kilo zware hybride echt verbruikt. Bij de pomp in Groningen wil er tot mijn oprechte verbazing haast niks in: dertien liter en nog wat. Het verbruik van een op negentien komt, een bij benzine-auto’s zeldzaam fenomeen, dicht in de buurt van wat de fabrikant belooft. Geen benzinevariant van de concurrenten Audi A6, BMW 5-serie en Mercedes E-klasse is zo spaarzaam, en de diesels die het wel zijn liggen dezer dagen enigszins gevoelig. De sterren staan voor deze Lexus op de leasemarkt daarom niet ongunstig, temeer omdat de prijs beschaafd is; 53.000 euro voor een ES Business Line is voor een limousine van dit formaat bijna te geef. Daar zitten de led-koplampen, de elektrische voorstoelen, navigatie en DAB+ tuner, stoelverwarming en achteruitrijcamera al bij in. Enige ernstige gemis is dan de fantastische Mark Levinson-stereo met zeventien luidsprekers die blijft voorbehouden aan de duurste modellen.

Ik beken: ik heb ook wel als een zacht ei gereden. Niet alleen ben ik een beetje klaar met exhilarating performance überhaupt, de ES spoort tot bezinning aan. Ik installeerde me op de voortreffelijke stoel, waar volgens Lexus drie jaar aan gewerkt is, liet stoel- en stuurverwarming in samenspraak met de klimaatregeling het klamme lijf reanimeren, en wijdde me verlost aan belangrijker zaken; een goed gesprek, het uitzicht op een winters landschap en een portie Beethoven. Geen auto in zijn klasse dient doelmatiger de echte waarden in het leven.