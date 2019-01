Unilever groeit maar waarschuwt voor ‘uitdagende’ marktomstandigheden

De gestage groei van Unilever heeft zich in 2018 voortgezet maar het bedrijf waarschuwt voor “uitdagende marktomstandigheden”. Dat blijkt donderdag uit de jaarcijfers van het bedrijf. Topman Jope zei dat komend jaar het “versnellen van onze groei onze eerste prioriteit” is. Het concern heeft onder meer te kampen met afnemend consumentenvertrouwen in opkomende markten zoals Latijns-Amerika.

De cijfers over 2018 voldoen aan de verwachtingen en topman Alan Jope spreekt over een “solide jaar”. De omzet van Unilever is gestegen met 3,1 procent. Dat is iets minder dan in 2017, toen de omzet toenam met 3,6 procent, maar nog binnen de marges van de eigen doelstelling. In deze cijfers is de omzet van de margarinetak afgelopen jaar buiten beschouwing gelaten omdat deze is verkocht.

Unilever zegt “goed op weg” te zijn om de langetermijndoelen voor 2020 te halen. Het bedrijf stelde zichzelf in 2017, na een vijandig overnamebod van de Amerikaanse voedselproducent Kraft Heinz, ten doel om tot 2020 jaarlijks tussen de 3 en 5 procent te groeien.

Warm weer

De winst viel vorig jaar een stuk hoger uit dan het jaar ervoor. In 2018 maakte het bedrijf 9,8 miljard euro winst, in 2017 lag dat bedrag nog op 6,5 miljard. Zo verkocht het concern vorig jaar in Europa meer ijs vanwege het warme weer. Sinds januari van dit jaar heeft Unilever een nieuwe bestuursvoorzitter. Alan Jope heeft de Nederlander Paul Polman opgevolgd die sinds 2009 topman was.