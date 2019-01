Uber stopt in Barcelona door nieuwe regels na protesten

Taxi-app Uber stopt vrijdag in Barcelona wegens nieuwe regelgeving die bepaalt dat een taxi pas vijftien minuten nadat hij is besteld, een passagier op mag pikken. De wettelijke beperking is ingevoerd na aanhoudende protesten en stakingen van reguliere taxichauffeurs. Dat meldt persbureau Reuters donderdag.

De nieuwe regels gelden voor de autonome regio Catalonië, waarvan Barcelona de hoofdstad is, en niet voor heel Spanje. “De nieuwe beperkingen van de Catalaanse overheid dwingen ons om UberX-activiteiten op te schorten, terwijl we ons bezinnen op onze toekomst in Barcelona”, zei een woordvoerder van het vervoersbedrijf tegen Reuters.

‘Oneerlijke concurrentie’

Taxichauffeurs in Barcelona zijn fel gekant verschillende taxi-appbedrijven. Zij claimen dat de platformvervoerders de reguliere taxi’s ondermijnen en oneerlijke concurrentie vormen. Eerder deze week hebben chauffeurs in Madrid een weg geblokkeerd in protest tegen de nieuwe taxi-apps. Ook staken zij al twaalf dagen. De Spaanse hoofdstad voelt tot dusver weinig voor restricties à la Barcelona.

Via UberX kunnen professionele chauffeurs ritten aanbieden. Dit in tegenstelling tot UberPop, waarmee iedereen met een rijbewijs chauffeur kan zijn. UberPop werd in 2014 al in Barcelona verboden, en is ook niet toegestaan in onder andere Nederland, België, Duitsland. Afgelopen maart maakte het bedrijf met UberX zijn rentree in Barcelona.

Ook de taxi-app Cabify, die al langer op weerstand stuitte, stopt in Barcelona. In een verklaring stelt Cabify het te betreuren dat de stad toegeeft aan de taxichauffeurs, en daarmee het belang van de burgers schaadt.