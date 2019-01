Stoppen met roken lukt heel goed met e-sigaret

Stoppen met roken is met behulp van een e-sigaret tweemaal zo makkelijk als met nicotinepleisters of -kauwgum. Onder de mensen die van de brandende sigaret overstapten naar de nicotineverdampende e-sigaret, stak na een jaar 18 procent geen sigaretten meer aan. Bij gebruik van nicotinepleisters, neusspray of -kauwgum lukte dat 10 procent van de mensen.

Dat komt uit Brits onderzoek, waar de e-sigarettenvoorstanders blij mee zullen zijn. Het resultaat is woensdagavond gepubliceerd door de NEJM. Dit beroemdste medisch-wetenschappelijke tijdschrift ter wereld waarschuwt, in twee begeleidende commentaren, tegen te enthousiaste reacties. De eerste commentatoren wrijven er nog eens in dat e-sigarettendamp giftige stoffen bevat. Veel minder dan er in de rook van echte sigaretten zit, maar toch: „het blijft omstreden of e-sigaretten moeten worden aanbevolen als een van de voorkeursbehandelingen”.

De schrijvers van het twee commentaar pleiten voor een verbod op het toevoegen van smaakstoffen aan e-sigaretvloeistof. Die smaakjes maken e-sigaretten aantrekkelijk, vooral voor jongeren. De commentatoren denken dat de industrie dat expres doet om nicotineverslaving bij jongeren te bevorderen. „Het volksgezondheidsprobleem dat e-sigaretten kunnen helpen oplossen kan prima volstaan met producten die geen smaakje hebben dat aantrekkelijk is voor jongeren”, schrijven ze.

Dit onderzoek laat in elk geval zien dat de e-sigaret wel helpt bij stoppen. Stoppen met roken wordt steeds moeilijker, steeds meer rokers zijn verstokte rokers. De 880 mensen in dit onderzoek deden mee aan de stoppen-met-roken-begeleiding die in het Verenigd Koninkrijk door de nationale gezondheidszorg (NHS) wordt geleverd. Het betekent ook eenmaal per week persoonlijke begeleiding. Die hulp had, buiten dit onderzoek om, in 2013 een succespercentage van 7,7 procent.

Met een succespercentage van 18 staat dus wel vast dat de e-sigaret goed helpt.

Dit Britse onderzoek is kwalitatief een stuk beter uitgevoerd dan eerdere experimenten. Maar de commentatoren vinden het verontrustend dat 80 procent van de mensen die met behulp van de e-sigaret stopte, na een jaar nog steeds e-sigaretten dampen. Terwijl maar 9 procent van de stoppers met nicotinepleisters of - kauwgum die middelen nog gebruikt. De nicotineverslaving blijft met de e-sigaret dus in stand.