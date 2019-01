Rotterdamse straten vaker naar vrouwen en minderheden vernoemd

Nieuwe straten in Rotterdam worden voortaan vaker naar minderheden en vrouwen vernoemd. Het college in de havenstad staat achter een voorstel van D66 van vorig jaar, schrijft RTV Rijnmond donderdag.

Lees ook: Verdient zo’n omstreden zeeheld wel een beeld?

De partij wilde meer diversiteit in het straatbeeld. Volgens raadslid Nadia Arsieni zou 92 procent van de straatnamen in de stad zijn vernoemd naar witte mannen. GroenLinks, Nida, SP en PvdA steunden het voorstel. Het is niet zo dat straten helemaal niet meer naar witte mannen vernoemd zullen worden, verduidelijkt een voorzitter van de Rotterdamse Straatnamencommissie tegenover de zender.

De keuze voor nieuwe namen is in handen van de commissie, die weer deel uitmaakt van het Rotterdamse Stadsarchief. De commissie adviseert de wethouder van Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte over mogelijke namen, de bestuurder maakt vervolgens een keuze. De wethouder in kwestie, Bert Wijbenga, benadrukt op Twitter dat bestaande namen niet veranderd worden:

“Bij nieuwe straatnamen van personen zal meer diversiteit zichtbaar worden. Daarmee komt er meer balans en representativiteit.”

Het is niet de eerste keer dat er in de gemeenteraad van Rotterdam discussie is over het straatnamenbeleid van de stad. In 2017 pleitte de lokale partij Nida ervoor straten vernoemd naar omstreden geschiedkundige figuren, behalve van een naambordje ook van uitleg over de geschiedenis te voorzien. Daarop werd besloten dat er bij het beeld van Piet Heyn in Rotterdam-Delfshaven inderdaad extra toelichting moest komen over de rol van de zeevaarder in het Nederlandse slavernijverleden.

Betekenisvolle vrouwen

Vorig jaar augustus plakten vrouwelijke activisten bij wijze van ludieke actie nieuwe straatnaambordjes over de bestaande borden. De nieuwe bordjes droegen allemaal namen van betekenisvolle vrouwen uit Nederlandse, maar ook de wereldwijde geschiedenis. Het collectief achter de actie wilde naar eigen zeggen aandacht voor de Nederlandse straatnaamgeving, die volgens hen in het teken staat van mannen.

Lees ook: En toen was de Amsterdamse Dam ineens een Dame

Activisten verwezen naar een data-analyse van De Correspondent van eerder dat jaar. Daaruit bleek dat van de pakweg 5.400 straatnamen in Amsterdam, 2.014 plekken naar mensen waren vernoemd. Op 12 procent van de ongeveer tweeduizend bordjes stond een verwijzing naar een vrouw.