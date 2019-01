Oud-minister Edith Schippers nieuwe president DSM Nederland

Oud-minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VVD) wordt de nieuwe president bij chemieconcern DSM Nederland. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend.

Schippers volgt medio 2019 topman Atzo Nicolaï op, die sinds 2011 de leiding had over DSM Nederland. Evenals Schippers zat Nicolaï voor zijn functie bij DSM jarenlang in het kabinet voor de VVD. Hij was tijdens de kabinetten-Balkenende onder meer staatssecretaris voor Europese Zaken en minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Schippers was van 2010 tot 2017 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het chemieconcern DSM, ontstaan uit de voormalige Nederlandse Staatsmijnen, maakt onder meer producten voor de cosmetische en farmaceutische industrie. Ook maakt het voedingsingrediënten. Het bedrijf heeft circa 21.000 werknemers en een jaaromzet van ongeveer 9 miljard euro.