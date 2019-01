Onzekerheid

Tijdens het avondeten oppert mijn dochter (10) een spelletje: „We gaan raden waar de ander onzeker over is en dan kijken we of we het goed hebben. We beginnen bij mama.” Ik vind het prima en weet ook meteen wat mijn grootste pijnpunt is. Mijn dochter steekt van wal: „Ik denk je supergele tanden.” Mijn zoon meteen erachteraan: „Nee, dat je haar altijd zo plat zit.” „Misschien je totale gebrek aan lengte?” oppert mijn geliefde. „Je neus? Oren? Kont?” Als ik de tranen voel opkomen, zet ik de waterval stop. „Het was mijn borstomvang, oké!” Teleurgesteld schudden ze alle drie hun hoofd… „Goh, dáár is nou niet zoveel mis mee toch?”

