Nijmeegse treinen minder druk na aanpassing collegetijden

De ochtendspits in Nijmegen is sinds september vorig jaar minder druk doordat de drie grootste hogere onderwijsinstellingen in de stad de aanvangstijden van de lessen op elkaar afstemmen. Dat stelt de Radboud Universiteit donderdag. NS-topman Roger van Boxtel pleitte al eerder voor dergelijke ‘spitsroosters’, maar meerdere hogere onderwijsinstellingen bleken toen niet bereidwillig.

Bij aanvang van het nieuwe jaar spraken Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), de Radboud Universiteit en ROC Nijmegen af hun lessen op verschillende tijdstippen in de ochtend te laten beginnen, met onderling minimaal een kwartier verschil. De instellingen tellen samen zo’n 49.000 studenten.

‘Doorstroming verbeterd’

De Nijmeegse universiteit stelt nu, op basis van OV-chipkaartdata verzameld gedurende twee weken, dat de nieuwe collegetijden de doorstroming in het openbaar vervoer hebben verbeterd. Bovendien is de piek van de spits niet meer zo druk als voorheen.

Het aantal treinreizigers op het Nijmeegse station Heyendaal, waar de ‘studententreinen’ stoppen, verminderde op 8.15 uur met 22 procent. De bussen naar de campussen waren gedurende de spitspiek 10 procent rustiger, bleek uit de steekproef.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur, D66) is positief over de resultaten en zegt ook met andere regio’s in gesprek te willen over spreiding van de drukte in het OV. In augustus vorig jaar gaf spoorbeheerder ProRail nog aan dat het te druk wordt op het Nederlandse spoor. De spitsroosters in Nijmegen waren een initiatief van onder meer de drie grote Nijmeegse onderwijsinstellingen, NS, het ministerie van Infrastructuur en de provincie Gelderland.

Studentenbonden boos

Vorig jaar brachten Kamerleden van CDA en D66 naar aanleiding van het experiment een motie in om aanvangstijden van onderwijsinstellingen in heel Nederland aan te passen, en zo de drukte te spreiden.

De discussie over het spitsrooster speelt al enkele jaren. NS-topman van Boxtel riep in 2016 onderwijsinstellingen al op met spitsroosters te gaan werken. Maar uit een rondgang van deze krant bleek toen dat de bereidheid tot roosteraanpassingen binnen onderwijsinstellingen minimaal was. Studentenbonden reageerden bovendien gepikeerd op het voorstel van Van Boxtel; studenten weren uit de spits was volgens hen een uitholling van het studentenreisproduct.