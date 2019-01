Rijk droeg miljoen bij aan bod op koninklijke Rubens

Het Rijk heeft bijna 1 miljoen euro bijgedragen aan de poging om een tekening van Peter Paul Rubens voor Nederland te behouden. Dat bevestigt het ministerie van OCW donderdag na berichtgeving in het AD en de Volkskrant. Het kunstwerk, een bezit van prinses Christina, werd woensdag op een veiling in New York voor 8,2 miljoen dollar (7,2 miljoen euro) verkocht aan een anonieme bieder.

Het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen zou woensdag inclusief de rijksbijdrage van 992.000 euro uit het Nationaal Aankoopfonds “iets meer” dan de vooraf geschatte waarde van 3,1 miljoen euro hebben geboden, schrijft de Volkskrant.

Prinses Christina, een tante van koning Willem-Alexander, bood de houtskooltekening Naaktstudie van een jongeman met opgeheven armen ter veiling aan. Boijmans wilde samen met Vereniging Rembrandt het kunstwerk graag kopen maar had niet genoeg geld, laat de woordvoerder van het ministerie weten. De zoektocht naar financiering kwam uiteindelijk uit bij het Nationaal Aankoopfonds. Nu het museum op de veiling naast het werk greep, blijft het bedrag bij het fonds.

In het AD laat museumdirecteur Sjarel Ex weten teleurgesteld te zijn. “We hebben een serieuze poging ondernomen maar het is helaas niet gelukt.” De koninklijke familie veilde in totaal dertien tekeningen en twaalf kavels met Chinees porselein, serviesgoed en zilverwerk. Sjarel Ex suggereerde eerder deze maand om stukken niet te veilen, maar aan Nederlandse musea te koop aan te bieden. Topstuk van deze veiling was de tekening van Rubens.

Musea doen vaker beroep op het Nationaal Aankoopfonds voor museumaankopen “van nationaal belang”, aldus het fonds. Zo werd het Rijksmuseum ondersteund in de aankoop van twee portretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit geschilderd door Rembrandt. Het fonds maakte hiervoor 30 miljoen euro vrij.

De veiling van de kunstwerken leverde de koninklijke familie miljoenen op. Behalve de Rubens-tekening werd ook een kopie van het verloren gegane werk van Leonardo da Vinci Slag bij Anghiari, door een anonieme Italiaanse kunstenaar, geveild voor 795.000 dollar in plaats van de verwachte 25.000 tot 35.000 dollar.