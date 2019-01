My Brilliant Friend en andere nieuwe series van week 5

My Brilliant Friend

Veelgeprezen Italiaanse serie over twee meisjes uit een achterbuurt in de jaren vijftig, nu ook via de NPO te zien. Geweld, armoede, onderdrukking; de één klimt eruit, de ander zoekt troost in bibliotheekboeken. Verfilming van de roman De geniale vriendin uit 2013. Op NPO Start Plus, vanaf 8 februari op NPO 2, acht afleveringen.

Russian Doll

Het verhaal van deze ingenieuze comedyserie doet denken aan Groundhog Day, de filmklassieker over een man die dezelfde dag steeds opnieuw moet beleven. Natasha Lyonne (Nichols in Orange is the New Black) speelt in Russian Doll een dolende dertiger die keer op keer doodgaat en weer tot leven komt op haar eigen verjaardagsfeest. Lyonne schreef mee aan de serie, Amy Poehler (Parks and Recreation) produceert. Netflix, acht afleveringen.

Nightflyers

Sciencefictionserie gebaseerd op een novelle uit 1980 van George R.R. Martin (Game of Thrones). We volgen de crew van ruimteschip The Nightflyer. Ze zoeken naar buitenaards leven, maar al snel gebeuren er verschrikkelijke dingen op het schip. Netflix, tien afleveringen.

Futureman

Een jonge conciërge van een soa-onderzoekscentrum (Josh Hutcherson uit The Hunger Games) moet de wereld redden. Samen met twee mensen uit de toekomst maakt hij een reis door de tijd. In het tweede seizoen blijkt dat ze terecht zijn gekomen een bizarre alternatieve tijdlijn. Videoland, dertien afleveringen.