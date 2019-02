Met iets moois kan ik jaren doen

op het water

Sven Benjamins Wie: Liesbeth Steur, interieurstylist en grafisch ontwerper Woont: woonboot aan rand van Amsterdam Met: man George en zoon Sam, hond Luka en poes Poes. Zoon Boris is het huis al uit.

Het waait op het Buiten IJ, de keramieken hanglampen schommelen lichtjes heen en weer. De werkkamer van Liesbeth Steur is gebouwd op een oude dekschuit. Het moederschip, met de rest van het huis, ligt parallel aan dezelfde steiger.

Steur, interieurstylist en grafisch ontwerper, werkt hier alleen. Dat wil zeggen: de hond is er altijd, tussen de middag gaat ze een uur met hem naar buiten. En de poes zit het liefst vlak bij haar op tafel. Haar eigen vaste plek is bijna op de hoek van die tafel, op een houten bank zonder rugleuning, gewoon tegen de wand. Het dwingt haar rechtop te zitten, ze heeft nooit meer rugpijn.

Met glas aan drie zijden heeft de kamer veel daglicht, extra handig toen ze nog productfotografie deed. En door dat licht is elke dag anders. Het water maakt haar rustig. Ze krijgt er ideeën van.

Hoewel ze voor klanten met liefde op zoek gaat naar nieuwe, eigentijdse spullen, houdt ze zelf meer van bijeengeraapte interieurs, met dingen die al een leven achter de rug hebben. „Huizen die toevallig ontstaan, vind ik het leukst. Ik koop eigenlijk nooit meer wat. Als ik iets mooi vind, kan ik er jaren mee doen. Dat is ook een beetje duurzaam, er is al genoeg.”

Sven Benjamins Sven Benjamins Sven Benjamins

De stoelen met rieten zitting doen haar denken aan van die oude Portugese – mooier wordt een stoel toch eigenlijk niet. De vaas op tafel was een cadeau van een vriend. Hij maakte een set van drie voor Liesbeth, haar man en jongste zoon toen zij hier met z’n drieën gingen wonen: groot (haar man is twee meter), kleiner (die op tafel), kleinst. Voor het raam hangt een relatieve nieuwkomer: twee hangplantjes, als kwallen met sierlijke tentakels. Design, gekregen van een vriendin.

Wat is niet ideaal? Het is even zoeken.

Soms heb je storm. Als de wind uit een bepaalde richting komt, word je gék van de rukwinden en de golven. „Dan wil ik hier niet zijn. De hond kan er ook niet tegen.”

Heeft u een ideale keuken, slaapkamer, garage, wc? Stuur uw foto’s en info naar hetblad@nrc.nl o.v.v. Ideale ruimte