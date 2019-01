Libanon krijgt na maanden onderhandelen nieuwe regering

Libanon krijgt na maanden van moeizame onderhandelingen een nieuwe regering. De politieke partijen hebben daar donderdag een akkoord over gesloten, meldt persbureau Reuters. Saad Hariri blijft aan als premier.

Bij de verkiezingen afgelopen mei vond een flinke verschuiving plaats in de Libanese politiek. Hariri’s sunnitische Toekomst Beweging verloor eenderde van zijn zetels, terwijl het sh’itische Hezbollah en zijn bondgenoten er juist zetels bij kregen. Er ontstond een patstelling, die pas deze week met een compromis werd doorbroken.

In de nieuwe regering zijn de meeste Libanese partijen vertegenwoordigd. Het door Iran gesteunde Hezbollah krijgt een grotere rol toebedeeld dan in vorige regeringen: het mag meer ministersposten invullen. Een van de ministeries die naar Hezbollah gaat is het ministerie van Volksgezondheid, dat een van de grootste budgetten heeft.

Economische crisis

Ondanks zijn verlies bij de verkiezingen krijgt Hariri een derde termijn als regeringsleider. In Libanon moet de premier altijd een sunniet zijn. Hariri bekleedde de functie eerder van 2009 tot 2011, en daarna weer vanaf 2016.

Tijdens zijn komende termijn zal Hariri een oplossing moeten vinden voor de economische problemen waarmee Libanon kampt. De economie groeit amper, de staatsschuld is hoog en 36 procent van de bevolking heeft geen werk. Ook vangt Libanon 1 miljoen Syrische vluchtelingen op, terwijl het zelf 4 miljoen inwoners heeft.

Eind 2017 trad Hariri even terug als premier. Hij zei dat hij bang was voor een aanslag op zijn leven door Iran en Hezbollah. Algemeen wordt echter aangenomen dat druk uit Saoedi-Arabië de echte reden was voor zijn besluit. Hariri dook na zijn aankondiging plotseling op in de Saoedische hoofdstad Riad. Na tussenkomst van de Franse president Emmanuel Macron trok Hariri zijn ontslag in en keerde hij terug naar Beiroet.