KPN-aandeel springt omhoog na gerucht van overnamebod

De aandelen van telecombedrijf KPN zijn donderdagmiddag meer dan 10 procent omhoog geschoten nadat persbureau Bloomberg had gemeld dat de Canadese investeerder Brookfield een overnamebod overweegt. Later zakte de koers weer iets in, naar 6 procent in de plus. Het is de grootste koerssprong voor KPN-aandelen sinds 2013.

De Canadezen hebben KPN nog niet benaderd. Volgens Bloomberg houdt het investeringsfonds verkennende gesprekken met de Nederlandse pensioenfondsen PGGM en APG Groep om gezamenlijk een bod op KPN uit te brengen.

Politieke weerstand

De reactie op de beurs suggereert dat beleggers twijfelen aan de waarschijnlijkheid van een overname. Ondanks de sprong van rond de 6 procent blijft de beurskoers nog ruim achter bij wat Brookfield normaal gesproken zou moeten betalen voor KPN.

Een overname van KPN stuit dan ook op heel wat bezwaren en mogelijk politieke weerstand. In 2013 deed het Mexicaanse América Móvil een poging om het telecombedrijf in te lijven. Na een maandenlange strijd en fel juridisch verzet van KPN bliezen de Mexicanen de aftocht. KPN verdedigde zich door een beschermingsconstructie te gebruiken. Die heeft het bedrijf nog steeds. Het overnamegevecht leidde tot een politieke discussie over de bescherming van Nederlandse topbedrijven en vitale infrastructuur. Het kabinet heeft inmiddels wetgeving in voorbereiding om ‘vitale sectoren’ beter te beschermen tegen ongewenste (buitenlandse) kopers.

Een samenwerking met Nederlandse pensioenfondsen, zoals Bloomberg beschrijft, zou Brookfield kunnen helpen politici en maatschappij gerust te stellen. Zo ging de Australische investeerder Macquarie vorig jaar een partnerschap aan met Deense pensioenfondsen om het Deense telecombedrijf TDC over te nemen.

Grootaandeelhouder

Maar TDC is een stuk kleiner dan KPN, dat een beurswaarde heeft van meer dan 11 miljard dollar. Nederlandse pensioenfondsen nemen doorgaans geen aandelenbelangen van een paar miljard euro, wat betekent dat Brookfield bij een overname waarschijnlijk grootaandeelhouder zou worden.

Brookfield investeert wereldwijd in allerlei sectoren en heeft en beheerd vermogen van bijna 250 miljard euro. Zo bezit Brookfield vakantieparken in het Verenigd Koninkrijk en ander vastgoed. In Frankrijk heeft de investeerder zendmasten en andere telecominfrastructuur.