Italiaanse economie krimpt en belandt officieel in een recessie

De Italiaanse economie is in de laatste drie maanden van 2018 voor het tweede kwartaal op rij gekrompen. Daarmee is het land officieel in een recessie beland, meldt onder meer persbureau Reuters. Het derde kwartaal van afgelopen jaar nam het Italiaanse bruto binnenlands product af met 0,1 procent, in het vierde kwartaal was dat 0,2 procent.

De huidige regering zegt dat de dalende trend al in 2017 is ingezet, en wijt de economische terugloop aan onder meer de krimp van economieën van China en Duitsland, belangrijke handelspartners van Italië. Critici vinden dat de zittende coalitie de economische situatie heeft verergerd door onenigheid met Brussel over het fiscale beleid. Dat zou voor onzekerheid op de markten hebben gezorgd.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte zei woensdag al te verwachten dat de groei in het vierde kwartaal van 2018 negatief zou uitvallen. Toch hoopt hij op een herstel gedurende de tweede helft van 2019.

Volgens ISTAT heeft de economische terugloop in 2018 vooral te maken gehad met tegenvallend cijfers in de landbouw- en industriesector. Ondanks de twee negatieve kwartalen, verwacht zowel de Italiaanse Banca d’Italia als het Internationaal Monetair Fonds voor dit jaar een groei van de Italiaanse economie van 0,6 procent. De OESO voorspelt een hogere groei van 0,9 procent.