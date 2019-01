Hogere olie- en gasprijzen stuwen jaarwinst Shell

Olie- en gasconcern Shell heeft over 2018 een hogere winst geboekt dan een jaar eerder. De winst over het afgelopen jaar kwam uit op 21,4 miljard dollar (18,6 miljard euro), tegenover 15,8 miljard dollar (13,7 miljard euro) in 2017. Dat maakte het Brits-Nederlandse bedrijf donderdag bekend bij de presentatie van de kwartaal- en jaarcijfers.

De winstcijfers zijn toe te schrijven aan hogere olie- en gasprijzen en nieuwe olie- en gasprojecten van het bedrijf. Zo verkocht Shell meer vloeibaar aardgas (lng), waarin het een van de grootste producenten wereldwijd is. In december kondigde het bedrijf aan dat de Prelude, een schip van bijna 500 meter lang dat op zee aardgas omzet in lng, operationeel is in Australië. In een persbericht laat topman van Shell, Ben van Beurden, weten dat het bedrijf een “zeer sterke financiële prestatie” heeft geleverd.

Niet alle divisies bij Shell boekten een hogere winst. Het resultaat van de raffinage- en chemicaliëntak daalde ten opzichte van vorig jaar met ongeveer 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro). Aan het einde van het jaar, in het vierde kwartaal, was een herstel te zien bij deze divisie.

De resultaten van Shell zijn mede te danken aan de winstcijfers uit het vierde kwartaal van 2018. Deze werden donderdag ook bekend gemaakt. De winst was 32 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar jaar en liep op tot 5,69 miljard dollar (4,9 miljard euro).