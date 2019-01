Guaidó: oppositie sprak in geheim met legertop

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó heeft in het geheim gesproken met het leger en de geheime dienst. Dat schrijft Guaidó, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president, donderdag in een opiniestuk in The New York Times. Het intrekken van de militaire steun aan het bewind van president Nicolás Maduro is “cruciaal” voor een regeringswissel, aldus Guaidó. “De meerderheid van hen is het ermee eens dat de recente spanningen onhoudbaar zijn.”

De oppositieleider schrijft dat er een einde aan de bezettingen en een overgangsregering moeten komen voordat er vrije verkiezingen mogelijk zijn. Hiervoor heeft de oppositie steun nodig van het leger, schrijft Guaidó. “We hebben amnestie aangeboden aan iedereen die zich niet schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid.” Vorige week nam het parlement een amnestiewet aan maar de legertop is hier niet op ingegaan.

“De tijd begint te dringen voor mr. Maduro, maar om ervoor te zorgen dat zijn vertrek met een minimum aan bloedvergieten gepaard gaat, moet heel Venezuela zich verenigingen in het streven naar een definitief einde van zijn regime.”

Verder schrijft Guaidó dat hij vijftien was toen Maduro in 1998 aan de macht kwam. Een jaar later eisten overstromingen in het gebied waar hij toen woonde, duizenden levens. “Ik verloor meerdere vrienden en mijn school werd bedolven onder een modderstroom. Het belang van veerkracht is sindsdien in mijn ziel gegrift.”

Ultimatum

Woensdag werd bekend dat Guaidó het land voorlopig niet mag verlaten. Zijn banktegoeden zijn bevroren en justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Hij wordt verdacht van het steunen van buitenlandse mogendheden die zich zouden bemoeien met interne zaken in Venezuela. Als voorzitter van het parlement heeft Guaidó immuniteit maar deze kan door het hooggerechtshof nietig worden verklaard.

Nederland heeft zich vorige week aangesloten bij het ultimatum dat Spanje, Frankrijk en Duitsland Maduro gaven. Als hij niet binnen acht dagen verkiezingen zou uitschrijven, erkent ook Nederland Guaidó als interim-president. Volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) zijn vrije en eerlijke verkiezingen nodig omdat “het Venezolaanse volk de vrijheid moet hebben om te bepalen hoe zijn toekomst eruitziet”.