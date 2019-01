Gemeente Tilburg beschermde werknemers te weinig tegen chroom-6

De gemeente Tilburg heeft tekortgeschoten in het beschermen van ruim 800 mensen die op een werkplaats van NedTrain werkten. Ze werden daar blootgesteld aan het giftige chroom-6. Alle werknemers die tussen 2004 en 2012 bij NedTrain werkten, hebben recht op compensatie.

Dat meldt de Onafhankelijke Onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6 donderdag in haar eindrapport. De commissie had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd onderzoek te doen naar de zaak.

Volgens de commissie is het “flink misgegaan” en is er veel “leed veroorzaakt”. De commissie schrijft dat werknemers door de blootstelling aan chroom-6 mogelijk ziek zijn geworden, of ze lopen het risico om nog ziek te worden. De gemeente Tilburg, NedTrain en het Spoorwegmuseum hadden dit kunnen voorkomen, maar hebben hun verantwoordelijkheden “verwaarloosd”, aldus de commissie.

NRC Vandaag Elke ochtend onze beste stukken en het belangrijkste nieuws ontvangen? Inschrijven

De gemeente hield zich niet aan de Arbowet. “De noodzakelijke beschermingsmaatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid bleken gebrekkig en ontoereikend.” Tilburg was niet op de hoogte van de aanwezigheid van chroom-6 in de verf, maar heeft dat ook niet laten onderzoeken. De gemeente heeft in donderdag in reactie op het rapport excuses gemaakt en beloofd met een schadevergoedingsregeling te komen.

Geen keuze

De werknemers moesten onder meer oude verflagen van treinen verwijderen. De verf bevatte chroom‐6 en dat kwam bij het schuren van de treinen vrij. De commissie rekent het de gemeente aan dat deze werknemers veelal niet vrijwillig op de werkplaats werkten. De meeste werknemers zaten in de bijstand en moesten op de werkplaats werken als voorwaarde voor het krijgen van een uitkering. “Dreiging van korting of stopzetting van de uitkering hing ze boven het hoofd”, aldus de commissie. De werknemers waren niet op de hoogte van de risico’s.

NedTrain was als enige op de hoogte van de gezondheidsrisico’s van de verf, maar deelde deze informatie niet. “Schokkend”, aldus de commissie. Ook is het bedrijf niet in actie gekomen nadat medewerkers hadden gewaarschuwd dat de arbeidsomstandigheden “onder de maat waren”.

De commissie heeft ook kritiek op de arbeidsinspectie omdat die alleen reageerde op incidenten. “Hoewel volgens de letter van de wet goed gehandeld, verwacht de Commissie juist van de inspectie een bredere blik”, zei de voorzitter tijdens de presentatie van het advies.

In november 2018 werd bekend dat justitie een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar de blootstelling aan chroom-6 bij NedTrain. Het Openbaar Ministerie onderzoekt “of er gehandeld is in strijd met voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu” en of er een partij strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden.

Dit bericht wordt verder aangevuld.