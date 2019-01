Gaswinning Groningen hoeft voorlopig niet lager dan afgesproken

De gaswinning uit het aardgasveld van Slochteren hoeft voorlopig niet verder te worden teruggebracht dan al was afgesproken. Dat heeft de Raad van State donderdag besloten in een voorlopige uitspraak. Volgens de hoogste bestuursrechter staan de belangen van de gaswinning boven de mogelijke veiligheidsrisico’s.

Twee mensen, onder wie een raadslid van de gemeente Midden-Drenthe, begonnen eind december een spoedprocedure tegen minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD). Hij bepaalde vorig jaar dat de gaswinning terug moet naar 19,4 miljard kubieke meter en in 2030 helemaal moet zijn stopgezet. De twee indieners wilden dat de gaswinning helemaal stilgelegd wordt of sterk in omvang teruggebracht wordt.

‘Complexe zaak’

De voorzieningenrechter spreekt van een “complexe zaak”. Er is volgens de voorzieningenrechter “op dit moment” geen aanleiding om de gaswinning te stoppen of verder terug te brengen, vanwege de “onacceptabele risico’s” die volgens de minister zouden ontstaan als dat gebeurt. Bedrijven zouden failliet kunnen gaan en mensen zouden verwarmingsproblemen kunnen krijgen in hun huizen. Ook kan een lagere gaswinning risico’s veroorzaken voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en het gasnet.

Die gevolgen wegen volgens de rechter niet op tegen de veiligheidsrisico’s. De winst voor de veiligheid zou bij beperking van de gaswinning “beperkt” zijn, omdat een lagere gaswinning “niet direct leidt tot een lager risico op aardbevingen”.

De voorlopige uitspraak was onderdeel van de spoedprocedure, de definitieve uitspraak in de bodemprocedure volgt nog. Daarvoor zijn 26 beroepsschriften ingediend, die onder meer komen van de provincie Groningen, negentien Groningse gemeenten en individuele burgers. Dan kan alsnog besloten worden tot verdere afname of een volledige stop van de gaswinning in het Groningse gasveld.

Minister twee keer teruggeroepen

Het is niet de eerste keer dat een besluit over de gaswinning in Groningen bij de Raad van State worden aangevochten. Tegen een besluit van oud-minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD), om maximaal 33 miljard kubieke gas te winnen, kwamen veertig bezwaarmakers in 2015 met succes in verzet.

In 2017 werd de maximale winning bijgesteld naar 21,6 miljard kubieke meter gas, maar ook dat besluit moest van de Raad van State aangepast worden omdat de risico’s voor de bewoners niet genoeg waren meegewogen.