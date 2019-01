Fractievoorzitters alsnog in debat over klimaat

Er komt alsnog een Tweede Kamer-debat over het concept-klimaatakkoord, schrijft persbureau ANP donderdag. Woensdagavond werd het debat nog afgelast omdat fractievoorzitters van de coalitiepartijen afwezig waren, tot ergernis van de oppositie. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe debat moet plaatsvinden, waarschijnlijk is dat volgende week.

PvdA-leider Lodewijk Asscher stelde donderdag voor direct een nieuw debat in te plannen. De coalitie ging akkoord en Klaas Dijkhoff (VVD), Sybrand Buma (CDA), Rob Jetten (D66) en Gert-Jan Segers (CU) beloofden volgende keer zelf aanwezig te zijn en niet de fractiespecialisten te sturen, zoals woensdag gebeurde. Asscher was niet blij met die keuze, de PvdA’er noemde het “niet acceptabel” dat de “hoofdpersonen van de kibbelcoalitie” niet aanwezig waren.

Lees ook: Klimaatdebat geannuleerd door afwezigheid Dijkhoff

In het conceptakkoord staan honderden maatregelen beschreven die het kabinet kan nemen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het document werd op verzoek van de regering opgesteld. Over de financiële kant van de oplossingen is nog veel onduidelijk, de kosten moeten bijvoorbeeld nog door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) worden doorberekend. Aan het opstellen van het akkoord gingen moeizame onderhandelingen met het bedrijfsleven, overheden en belangengroepen vooraf.

‘Drammen’

Het akkoord zette de verhoudingen binnen de coalitie op scherp. Zo wil D66-voorzitter Jetten dat er snel nieuw klimaatbeleid komt. Daarop verweet VVD-leider Dijkhoff zijn collega een interview met de Telegraaf “te drammen”. Ook nam de oppositieleider afstand van het conceptakkoord, iets waar de oppositie hem woensdagavond over had willen ondervragen.

Recent berekende het Planbureau voor de Leefomgeving dat het kabinet niet op schema ligt wat betreft de eisen uit de Urgenda-zaak. Met de huidige plannen haalt Nederland in 2020 een CO2-reductie van 21 procent, maar dit moet 25 procent zijn.