Fed-besluit komt Donald Trump gelegen

Maar, zei Powell, er is ook een „tegenstroom” van minder gunstige verwachtingen. In het buitenland gaat het slechter, vooral in China en in Europa. Er is „grote onzekerheid” over de Brexit, over de handelsoorlog en over de economische effecten van de shutdown. Door de onzekerheid kunnen burgers en bedrijven minder goed aan krediet komen, zei Powell. Toch is zijn ommezwaai opmerkelijk: dit speelde in december allemaal ook al.

Wordt het monetair beleid ooit weer normaal?

„Normalisering” is het woord dat de Fed zelf gebruikt voor het beleid van renteverhogingen en afbouw van de balans. Normaal is de situatie nog lang niet, als je bedenkt dat rentes van zo’n 5 procent voor de crisis normaal waren en dat de balans toen amper een kwart van de huidige omvang had. In de eurozone is de situatie nog ‘abnormaler’: de ECB is nog niet eens begonnen met renteverhogingen, laat staan met de afbouw van de balans. Of het nu echt over en uit is met de normalisering hangt er vanaf: is de pauze die Powell heeft aangekondigd kortstondig, of is deze het begin van een nieuwe fase? Analisten hebben uiteenlopende verwachtingen. ABN Amro verwacht geen enkele renteverhoging van de Fed meer dit jaar, ING houdt rekening met tóch een renteverhoging in juni, als de arbeidsmarkt het tenminste goed blijft doen. Als de Fed langer in de pauzestand blijft, zal de ECB waarschijnlijk ook langer wachten met de eerste rentestap.

