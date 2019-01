Evers Staat Op wint Gouden RadioRing, NPO Radio 2 beste zender van het jaar

Evers Staat Op is uitgeroepen tot het beste radioprogramma van 2018. Het inmiddels gestopte programma van Radio 538 won donderdag de Gouden Radioring. Dat is de publieksprijs van de Nederlandse radio. Evers Staat Op won in 2006 de eerste Radioring. In december zette Edwin Evers een punt achter het programma dat hij eenentwintig jaar maakte. Eerst voor de KRO op 3FM en sinds 2000 voor Radio 538.

Presentator van het jaar werd de jonge Bram Krikke van SLAM! en beste presentatrice was Marieke Elsinga (Qmusic). Zij ontvingen de Zilveren Radiosterren. De prijzen werden uitgereikt tijdens een gala in theater Gooiland in Hilversum.

Naast de drie publieksprijzen waren er ook vakprijzen, de Marconi Awards. NPO Radio 2 was volgens de radiokenners de beste zender van het jaar. Met een marktaandeel van 16,9 procent was Radio 2 veruit het best beluisterde station in november en december. De Marconi Award voor ‘aanstormend talent’ ging ook naar Bram Krikke. Hij presenteert het programma Club Ondersteboven.

Voor het eerst was er ook een Marconi Award voor online producties. Die prijs ging naar BNR Nieuwsradio. De zender heeft een app, BNR Smart Radio, die gebruikers automatisch fragmenten van uitzendingen biedt afgestemd op hun persoonlijke voorkeuren en thema’s. Hier was ook genomineerd Dag en Nacht Media, dat onder meer NRC gaat assisteren met de dagelijkse nieuwspodcast die dit voorjaar begint.

En in december werd al bekendgemaakt dat de Marconi Oeuvre Award dit jaar gaat naar Willem van Kooten, alias Joost den Draaijer. Hij ontving de prijs als grondlegger van de hitradio in Nederland. „Jingles, fillers, intro’s volpraten, horizontale programmering; Van Kooten heeft het naar Amerikaans voorbeeld in Nederland geïntroduceerd”, aldus de organisatie. Hij begon bij zeezender Radio Veronica waar hij onder meer de Top 40 bedacht en nieuwe woorden introduceerde als ‘gouwe ouwe’ en ‘palingsound’.