Quooker: één kraan, 274 delen

In Ridderkerk assembleert Quooker zijn kokendwaterkranen. Dit jaar zo’n 130.000 stuks. Alle ringetjes, zeefjes en weerstandjes meegerekend, bestaat een 3-liter PRO3-reservoir met een Flex-kraan waar zowel kokend, warm als koud water uit komt (kosten 1.195 euro) uit 274 onderdelen, waarvan er een aantal door zo’n tachtig octrooien zijn beschermd. Het in elkaar zetten van de kraan met reservoir duurt circa 43 minuten.

Op het reservoir staat ‘Made in E.U.’. Gedraaide metalen delen worden vooral in Nederland, Italië en Duitsland gefabriceerd. Ook uit Engeland, Oostenrijk, Finland en Hongarije komen onderdelen. De printplaat wordt in Roemenië in elkaar gezet en in België geprogrammeerd en getest.

Maar de kokendwaterkraan is zeker geen puur Europees product. Ook fabrieken in Azië en de VS leveren onderdelen. Toeleveranciers uit zeker twintig landen dragen bij aan de Quooker. Hoe meer handwerk is vereist, hoe meer de onderdelen hebben gereisd.

Toch gebeurt de arbeidsintensieve assemblage uitsluitend in Ridderkerk en bij een nabijgelegen sociale werkplaats. Waarom? Een proef met het uitbesteden van de assemblage in een ver buitenland verliep niet succesvol. Het in elkaar zetten van de 274 onderdelen luistert nauw.