Je hebt de jumpsuit, en je hebt de overall. De eerste is een speelpakje voor tieners en volwassenen. Op strategische plaatsen strak dan wel bloot, van een feestelijke stof, liefst met een rits die dan net een beetje te ver kan worden opengezet. Een outfit om in te dansen en verleiden.

Een jumpsuit stamt rechtstreeks af van de overall, maar is toch een heel ander kledingstuk: bijna alle verwijzingen naar het werkmansverleden zijn losgelaten. Een overall benadrukt die juist, door bewust stoer en wijd en stevig te zijn.

De hoogtijdagen van de overall als modekledingstuk lagen in de jaren zeventig en vroege jaren tachtig, toen een linkse politieke voorkeur nog massaal werd uitgedragen met kleding. Door de traditionele kleding aan te trekken van mensen die met hun handen werken, benadrukten mensen die dat niet deden hun solidariteit met de arbeidersklasse. Binnen dat hele arsenaal – het korte zwarte ribfluwelen jasje, de werkmansbroek, de tuinbroek, en natuurlijk de spijkerbroek – nam de overall een speciale positie in omdat hij geclaimd werd door feministen, die volgens de overlevering een voorkeur hadden voor paars.

Dat de overall weer terug in de mode is, is geen verrassing, en niet alleen doordat het feminisme weer springlevend is. Al een tijdje leeft een hernieuwde belangstelling voor functionele kleding, zoals brandweermanjassen en werkmansschoenen.

Wel een verrassing is hoe. Zie bijvoorbeeld dit exemplaar uit de voorjaarscollectie van Dries Van Noten: traditioneel blauw, maar voorzien van feestelijke kralenborduursels. Ook in de show van Van Noten: overalls waarvan het bovenstuk naar beneden werd gedragen, en in de taille werd geknoopt als een peplum, een coutureschootje.

Zeker, de mode herhaalt zich voortdurend. Maar steeds op een net andere manier.