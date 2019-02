De corduroy comeback

Wat?

Vaak wordt gezegd dat we in een tijd leven waarin trends elkaar zo snel opvolgen dat er eigenlijk geen bijhouden aan is. Toch valt dat meestal reuze mee. Zie bijvoorbeeld de wederopstanding van ribfluweel, ook wel corduroy genoemd.

Twee jaar geleden, toen de collecties voor najaar 2017 werden gepresenteerd, was het een trend op de internationale catwalks. Vetements kwam met een ‘ouwelullenbroek’, gebaseerd op een van de Exactitudes van Ari Versluis & Ellie Uyttenbroek: twaalf mannelijke senioren in trui en ribfluwelen bandplooipantalon. De sportieve beige en bruine pakken als een ode aan de progressieve leraar uit de jaren zeventig. Dries Van Noten en Lemaire kwamen met een brede rib met een rijke, warme uitstraling.

Maar pas afgelopen herfst drong ribfluweel echt door tot ketens als Weekday, & Other Stories, Zara en Uniqlo, en daarmee tot het (Nederlandse) straatbeeld.

De kans dat het een eenseizoenshitje wordt, is klein. Ribfluweel zit lekker, is makkelijk in het onderhoud, met bijna alles te combineren, en oogt zowel sportief als gekleed.

Van links naar rechts: Veerle Huygens, Rinske Boersma, Dione Muijs, Abdul Shookor Aryanzad. Cora Bronkers & Allard Faas

Wie?

De Belgische Veerle Huygens (46) bijvoorbeeld, die als toerist in Amsterdam was. Zij kocht haar ribfluwelen broek van Masscob met rechte pijpen in 2017. Niet uit nostalgie – als kind heeft ze veel corduroy gedragen – maar vanwege de goede pasvorm, de fraaie kleur en het zachte materiaal. Het is een van haar favoriete stukken, en ze krijgt er veel opmerkingen over. Jongeren complimenteren haar, maar sommige mannen op kantoor – ze is accountmanager bij een bank – vinden het een werkmansbroek en vragen of ze naar de bouw gaat.

De 15-jarige gymnasiumscholier Rinske Boersma uit Tiel had op Pinterest gezien dat corduroy een trend is. „Terug naar de jaren zeventig en tachtig.” Haar broek kocht ze een paar maanden geleden bij Bershka. Ook zij vindt het fijn dat de stof zo „lekker zacht” is. Ook MBO-scholier Dione Muijs (18) uit Veerhouten las eerst over corduroy – op de site Girlscene – voor ze tot aanschaf aanging bij Bershka; een bomber in haar geval. Wat haar aansprak was dat ’ie „net even anders” is. „Normaal is een bomberjack van een soort vuilniszakkenstof.” En ja: ribstof voelt heerlijk aan.”

Abdul Shookor Aryanzad (55), die op de Albert Cuyp-markt telefoonaccessoires verkoopt, kocht zijn broek twee jaar geleden (waar weet hij niet meer). Maar hij draagt al veel langer ribfluwelen pantalons. Omdat ze warm zijn, zegt Aryanzad, die voor hij naar Nederland vluchtte rechter was in Afghanistan, en omdat hij het materiaal mooi vindt. „Ik houd niet van jeans.”