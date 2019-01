Coalitiepartijen: extra geld voor personeelswerving mkb

Kleine ondernemers krijgen extra geld voor het opleiden en werven van werknemers, stellen de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voor. Dat plan willen de partijen donderdag indienen bij een debat in de Tweede Kamer over de arbeidsmarktwet van Koolmees.

De coalitiepartijen stellen donderdag aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) voor om hiervoor 48 miljoen euro per jaar vrij te maken. Het geld is bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) om bijvoorbeeld bedrijfsscholen op te zetten. Ook is het geld beschikbaar voor bijscholing van personeel dat al in dienst is van het mkb.

De nieuwe pot met geld moet leiden tot een stimulans van de “leercultuur” zegt Tweede Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) tegen het AD. Grote bedrijven hebben geld, tijd en personeel om een eigen bedrijfsschool op te zetten voor het personeel. Daaraan ontbreekt het vaak bij kleine bedrijven. Die kunnen, als dit plan overgenomen wordt door het kabinet, subsidie aanvragen om iemand naar een opleiding te sturen of in samenwerking met andere ondernemers een kleine bedrijfsschool te starten.

‘Ontoereikende plannen’

Het debat donderdag gaat over een wetsvoorstel van minister Koolmees om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren. Hij wil het verschil tussen flexwerk en vast werk minder groot maken. Een van de voorstellen van de minister was om de proeftijd voor nieuwe werknemers die meteen een vast contract krijgen, te verlengen van twee naar vijf maanden. Dat voorstel gaat niet door. De coalitiepartners vrezen misbruik van de langere proeftijd. Het zou als een nieuwe vorm van een tijdelijk contract gezien kunnen worden.

Eerder was de Raad van State, de voornaamste regeringsadviseur, kritisch op de voorstellen van minister Koolmees. In een advies schreef de raad dat de nieuwe wet van de minister hooguit “de ergste knelpunten kan verminderen” en de plannen “ontoereikend” zijn om een balans op de arbeidsmarkt tot stand te brengen.