Brussel stemt in met ‘lobbyregister’ voor belangrijke Europarlementariërs

Een deel van de Europarlementariërs die ontmoetingen met lobbyisten hebben, moet die afspraken voortaan bijhouden in een register. Het voorstel uit de koker van vicevoorzitter Frans Timmermans werd donderdag in het Europees Parlement in Brussel aangenomen.

Het transparantieregister wordt alleen verplicht voor rapporteurs, schaduwrapporteurs en commissievoorzitters. ‘Gewone’ parlementariërs worden vooralsnog alleen “aangemoedigd” om hun lobbycontacten te melden. Bij het parlement zijn ongeveer 7.000 lobbyisten geaccrediteerd. De aanpassing maakt deel uit van een groter beleidsplan dat het parlement transparanter moeten maken. 386 parlementariërs stemden donderdag voor het register, 200 tegen. Een absolute meerderheid van 376 stemmen was nodig om de aanpassing van de regels door het parlement te loodsen.

Transparantie

Ten tijde van de introductie van het voorstel, in september 2016, zei Timmermans dat meer transparantie nodig is omdat burgers het recht hebben te weten wie besluitvorming in het parlement probeert te beïnvloeden. Bas Eickhout, lijsttrekker van GroenLinks Europa, is blij met de aanpassing van de regels. Volgens de parlementariër worden belangen van invloedrijke industrieën zoals de tabaks- en farmaceutische industrie nu inzichtelijker, zo zei hij tegenover persbureau ANP.

Hele goede stemming over nieuwe regels voor het EP. Pogingen van de grote centrumpartijen om fractievorming te politiseren is gelukkig mislukt. En eindelijk verplichte lobbytransparantie voor de onderhandelaars op alle EU-wetten. — Bas Eickhout (@BasEickhout) January 31, 2019

De christendemocraten verenigd in de EVP zagen de nieuwe regelgeving niet zitten, omdat een verplicht register parlementariërs zou belemmeren in hun werkzaamheden. Zij dwongen een geheime stemming af, Europarlementariërs leveren hun stemkeuze dan op papier in. De fractie zou bang zijn dat de nieuwe regels de weg vrij maken voor publieke ophef wanneer parlementariërs contact hebben met lobbygroepen.

Behalve het register is in de nieuwe regels ook gedragscode opgenomen. Daar staat onder meer in dat parlementariërs af moeten zien van aanstootgevende taal en seksueel lastigvallen.