’29 kinderen en baby’s dood door onderkoeling in Syrisch kamp’

De voorbije acht weken zijn in het Noord-Syrische vluchtelingenkamp Al-Hol zeker 29 kinderen en baby’s overleden aan onderkoeling. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag gemeld. In Al-Hol zitten ook enkele tientallen Nederlandse vrouwelijke Syriëgangers en hun kinderen.

Al-Hol is de afgelopen twee maanden explosief gegroeid van 10.000 naar 33.000 vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen uit gebieden waar de oorlog tegen terreurbeweging Islamitische Staat woedde. De meeste vluchtelingen komen uit de nabijgelegen provincie Deir es-Zor.

De omstandigheden in het kamp zijn erbarmelijk, schrijft de WHO. Zo is er geen verwarming, terwijl de temperatuur ‘s nachts vaak daalt tot slechts enkele graden boven het vriespunt. Daarnaast zijn er in Al-Hol tekorten aan medische benodigdheden, tenten, toiletten en wasruimtes. Veel vluchtelingen zijn volgens de WHO “ondervoed en uitgeput” doordat ze onder IS-bewind jaren in armoede hebben geleefd.

‘Gegarandeerde toegang’

Hulpverleners kunnen volgens de WHO moeilijk in Al-Hol komen. Hun aanvragen om het kamp te bezoeken lopen vast in de bureaucratische molen, of de wegen naar de opvangplek zijn niet veilig genoeg. WHO-vertegenwoordiger in Syrië Elizabeth Hoff roept de autoriteiten in het gebied op hulpverleners die naar Al-Hol willen sneller toestemming te geven. “We hebben gegarandeerde toegang nodig tot het kamp en de wegen die ernaartoe leiden”, aldus Hoff.

Sommigen van de vluchtelingen in Al-Hol zijn Europeanen die naar Syrië zijn afgereisd om zich aan te sluiten bij IS of een andere jihadistische strijdbeweging. Westerse landen worstelen met de vraag wat te doen met deze mensen – en hun kinderen, die dikwijls in het strijdgebied geboren zijn. De Nederlanders in Al-Hol krijgen van de Nederlandse regering geen hulp om terug te keren. Dinsdag werd duidelijk dat Frankrijk zo’n 130 Syriëgangers gaat terughalen uit een ander Syrisch kamp.