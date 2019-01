20 maanden cel geëist tegen brandstichter Turks consulaat

Tegen de 35-jarige man die ervan wordt verdacht in augustus een brandbom naar het Turkse consulaat in Amsterdam te hebben gegooid, is twintig maanden cel geëist - waarvan vijf maanden voorwaardelijk. De man zegt dat hij met zijn daad aandacht wilde vragen voor de “Koerdische zaak”, aldus het Openbaar Ministerie op donderdag.

Tijdens de zitting zei de man dat zijn daad een protest was en gaf hij te kennen dat hij dat beter op een andere manier had kunnen uitvoeren. Ook zei hij het moment van zijn aanval, een zaterdagavond, bewust te hebben gekozen omdat er dan geen mensen aanwezig waren. De rechtbank doet uitspraak op 14 februari.

Drie keer gooien

Op camerabeelden was te zien hoe de man drie voorwerpen gooide naar het pand aan het Museumplein. De eerste veroorzaakte een kleine buitenbrand, die snel kon worden geblust. Bij de overige twee projectielen waren geen vlammen te zien.

De man werd kort na de brandstichting gearresteerd. Hij was in het zwart gekleed en sloeg met een hamer en een mes om zich heen, terwijl hij richting een agent liep. Hierop loste de politie een waarschuwingsschot.