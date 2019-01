Wie ging door de knieën bij het kinderpardon?

WIE WON?: Op het nippertje werd een kabinetscrisis vermeden: de coalitiepartijen kwamen gisteren tot een compromis over het kinderpardon. 700 gevallen worden opnieuw bekeken, waarschijnlijk mag 90 procent daarvan blijven. Maar daarna wordt het kinderpardon afgeschaft. De analyses over welke partijen het meeste hebben gewonnen, zijn verdeeld. “VVD door de knieën”, kopt De Telegraaf. “Op korte termijn moeten de liberalen een pardon voor bestaande gevallen slikken en krijgen ze strooigoed terug”, aldus de krant. Toch heeft de VVD heel wat binnengehaald, schrijven NRC-redacteuren Mark Lievisse Adriaanse en Barbara Rijlaarsdam. Het kreeg niet alleen voor elkaar dat het kinderpardon voor nieuwe gevallen wordt afgeschaft, ook de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris, om een afgewezen asielzoeker tóch een verblijfsvergunning te geven, verdwijnt. Die gaat naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst, en moet voor het eerste beroep worden ingezet.

HAKEN EN OGEN: Er zitten wel wat haken en ogen aan het nieuwe akkoord. Het kinderpardon verdwijnt, omdat het in de toekomst niet meer nodig zou zijn. De IND krijgt meer geld om de procedures sneller te maken. Op die manier moet worden voorkomen dat gezinnen zo lang kunnen blijven, dat kinderen “geworteld” in de Nederlandse samenleving raken. Dat is in het verleden vaker gebeurd, maar in de praktijk bleken die maatregelen niet genoeg om iets structureels te verbeteren. En de VVD hoopt, door de staatssecretaris zijn discretionaire bevoegdheid af te pakken, te voorkomen dat steeds weer de discussie in de Kamer ontstaat of die bevoegdheid moet worden ingezet. Maar de IND, die de bevoegdheid straks krijgt, neemt nu ook al uit naam van de staatssecretaris het besluit, signaleert journalist Karel Smouter. De bewindspersoon zal in de toekomst ook worden aangesproken als de bevoegdheid al dan niet wordt ingezet, voorspelt hij. De felste kritiek gaat over het verlagen van het aantal kwetsbare vluchtelingen dat wordt opgevangen, van 750 naar 500. “Dat heeft niks, maar dan ook helemaal niks te maken met het kinderpardon”, aldus Vluchtelingenwerk.

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Inschrijven

KABINETSVAL: De crisis in de coalitie over het kinderpardon lijkt afgewend - hoewel de oppositie in het Kamerdebat van vandaag nog zal proberen de partijen uit elkaar te spelen. Daarna staat er nog een ander debat op de agenda, over een ander heikel punt binnen de coalitie: de klimaatmaatregelen. VVD, D66 en de ChristenUnie dreigden het kabinet te laten vallen als ze op dit punt hun zin niet kregen. De kiezers van deze partijen kunnen zich daar wel in vinden: zij vinden het kinderpardon geen kabinetsval waard maar de klimaatmaatregelen wel, blijkt uit een peiling van EenVandaag. Wat verder opvalt: de steun voor de klimaatdoelen is gedaald. In juni vond driekwart van alle kiezers het een goed idee om in 2030 de CO 2 -uitstoot met de helft te verminderen, nu is dat nog 60 procent. De Kamerdebatten over het klimaatbeleid en het kinderpardon zijn te volgen op het liveblog van NRC.

GESUBSIDIEERDE TESLA’S: Het zijn vooral ”prosecco drinkende Tesla-rijders” die profiteren van klimaatsubsidies, zei CDA-leider Sybrand Buma afgelopen zomer in Elsevier. Hij heeft niet helemaal ongelijk, blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Menno Snel op vragen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Er werd vorig jaar een goede 700 miljoen euro uitgetrokken om zo’n 25.000 elektrische auto’s te subsidiëren. De helft van die auto’s waren Tesla’s en Jaguars, met een cataloguswaarde van tussen de 80.000 en 120.000 euro. Dat was niet helemaal de bedoeling, schrijft de Volkskrant. Het kabinet rekende er op dat de gemiddelde gesubsidieerde auto zo’n 43.000 euro waard zou zijn - dat werd 63.000 euro. Daardoor kost elke bespaarde ton CO 2 zo’n 17.000 euro. Ter vergelijking: uitstootrechten kosten nu ruim 20 euro per ton.

(V)ECHTSCHEIDING: De Brexit blijft voor onrust zorgen, ook in Den Haag. De Britse premier Theresa May kreeg een mandaat van het Lagerhuis om opnieuw te onderhandelen over de ‘backstop’, een noodoplossing voor de Iers/Noord-Ierse grens. Volgens NRC-correspondent Melle Garschagen is de opdracht voor May schier onmogelijk. De EU wil helemaal niet opnieuw onderhandelen. Er wordt vanuit Brussel al gewaarschuwd: als de gesprekken worden heropend, wordt er niet alleen over de backstop gesproken, maar óók over hoeveel geld de Britten moeten betalen en de status van Gibraltar. Iedereen, ook in Den Haag, is verbijsterd over hoe de Brexit verloopt, wordt geconstateerd in de NRC-podcast Haagse Zaken. “Dat is niet overgegaan, dat is alleen maar erger geworden. De vertwijfeling slaat toe: zijn we te hard geweest, hadden we het anders moeten doen?”

NEVENFUNCTIES: 75 leden telt de Eerste Kamer, en die delen samen 439 nevenfuncties, berekende onderzoeksplatform Follow the Money vorig jaar. Dat roept vragen op over belangenverstrengeling, bijvoorbeeld door de Europese integriteitswaakhond Greco - die pleit al jaren voor strengere regels. Alle partijen, met uitzondering van de PVV, hebben inmiddels een eigen gedragscode. Maar eentje die voor de hele Kamer geldt, mét sancties, daarvoor voelen de senatoren niet zoveel. Die nevenfuncties zijn juist positief, zei Elco Brinkman van het CDA. “We willen toch ook allemaal graag behandeld worden door een arts die ons lichaam van binnen en van buiten kent, en niet alleen uit boeken?” Er komen geen sancties, er liggen wel voorstellen voor een gedragscode en een vertrouwenspersoon, die de Kamerleden kunnen helpen als ze met een vertrouwenskwestie zitten. De Tweede Kamer heeft al zo’n vertrouwenspersoon. Die werd de afgelopen tijd geen enkele keer om hulp gevraagd.

SCHAAKKAMPIOEN: Terwijl de coalitiepartijen in de onerhandelingen een potje mentaal schaak speelden, hadden Forum voor Democratie en D66 hun eigen krachtmeting. Thierry Baudet en Sjoerd Sjoerdsma namen het in een écht potje simultaanschaak op tegen oud-wereldkampioen Vladimir Kramnik: wie hield het het langste vol? Baudet verloor halverwege de partij wat minder stukken, maar Sjoerdsma investeerde meer in zijn verdediging. De D66-politicus hield het een paar zetten langer uit. Ook Baudet kreeg de complimenten van Kramnik: “Je verdedigde goed maar ik kreeg je koning toch te pakken.”

QUOTE VAN DE DAG:

“Dan moet je je vrouw nu een kus gaan geven, zei hij. Want het gaat niet goed.”

Oud-staatssecretaris Jack de Vries praat in de Volkskrant over het overlijden van Melissa, de vrouw met wie hij een kind van 2 had.