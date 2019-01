Vincent Bijlo overtuigt vooral als hij dicht bij zichzelf blijft

Cabaret Vincent Bijlo - Ik hoor alles Gezien: 29/1, Stadsschouwburg, Utrecht. T/m 25 april. Inl: Vincentbijlo.com ●●●●●

„Mijn hele leven is één grote #BirdBoxChallenge”, grapt de blinde cabaretier Vincent Bijlo (56) in zijn tweeëntwintigste voorstelling Ik hoor alles. In de Netflixfilm Bird Box gaan de hoofdpersonages geblinddoekt door het leven omdat oogcontact met gevaarlijke entiteiten hen fataal wordt. Uiteindelijk vinden zij hun heil op een blindenschool. Bijlo verbindt dit aan een samenleving die geplaagd wordt door angst voor de ander en oppervlakkige communicatie via smartphones. Zouden wij niet ook beter af zijn op een blindenschool, waar we weer nader tot elkaar kunnen komen?

Bijlo is een klassieke cabaretier, die maatschappijkritische conferences afwisselt met stemmige liedjes. Daarbij begeleidt hij zichzelf dit keer niet alleen aan de piano, maar ook op de hang, een Zwitsers percussie-instrument.

Helaas voelt deze voorstelling door de klassieke vorm en voorspelbare meningen vooral oubollig. Bijlo’s maatschappijkritiek ontstijgt vaak nauwelijks het niveau van kroegpraat. Ja, we zitten te veel op onze smartphone, glutenvrij eten is een irritante hype en van Johan Derksen moeten we ons weinig aantrekken. Heel veel nieuws vertelt Bijlo hier niet mee.

Hoewel Bijlo kritiek heeft op de nostalgische politiek van Sybrand Buma, blijft hij zelf ook in het verleden hangen. Zo staat hij uitgebreid stil bij Buma’s paar jaar oude voorstel om op scholen het Wilhelmus verplicht te stellen. Als Bijlo een imitatie van de vorig jaar overleden Ruud Lubbers geeft, krijg je het gevoel bij een cabaretvoorstelling uit de jaren ’90 te zitten.

Bijlo is overtuigender wanneer hij dicht bij zichzelf blijft. Als hij vertelt over zijn gevoeligheid voor omgevingsgeluiden, opent zich een nieuwe wereld, waar zienden blind voor zijn. Ook relativeert de door oorsuizingen geplaagde cabaretier dat wij eigenlijk allemaal last hebben van tinnitus omdat we voortdurend de snelweg horen, als zoem op de achtergrond.

Dat is een prachtige poëtische observatie. Jammer dat Ik hoor alles verder zoveel ruis bevat.