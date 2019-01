Uitzettingen en arrestaties: Venezolaanse regering richt zich op journalisten

Te midden van de politieke en humanitaire crisis waarin Venezuela momenteel verkeert, wordt het nog lastiger voor journalisten om hun werk uit te voeren. Dinsdag zijn twee Franse journalisten gearresteerd, samen met de producer met wie zij op pad waren. Ook twee Chileense journalisten zijn opgepakt, zij zijn na een urenlange detentie uitgezet naar Chili.

Alle vijf werden gearresteerd toen zij aan het werk waren in de buurt van het presidentiële paleis in de Venezolaanse hoofdstad Caracas, schrijft persbureau AFP. De Fransen werkten voor het programma Quotidien aan een productie over de politieke crisis in Venezuela. Ze zouden bij het paleis zijn geweest om een protest vast te leggen.

Sinds hun arrestatie dinsdag kon er geen contact meer met ze gelegd worden. Quotidien wil niet veel kwijt over de toestand van zijn medewerkers, om te voorkomen dat “hun situatie daardoor verslechtert”.

‘Vrije pers vertrappen’

De Chileense journalisten waren aan het werk voor televisiezender TVN toen ze werden gearresteerd. Woensdag rond 08.00 uur (lokale tijd) werden ze op een vliegtuig naar Panama gezet, om vanaf daar naar Chili terug te keren. De Chileense minister van Buitenlandse Zaken heeft op Twitter woedend gereageerd:

“Het regime van Nicolás Maduro heeft journalisten van TVN zonder reden veertien uur vastgehouden. Dit is wat dictaturen doen: de vrije pers vertrappen, met geweld de vrijheid knevelen. Ik ben alleen dankbaar dat mijn landgenoten veilig terug naar Chili komen.”

‘Desastreus klimaat’

Het is voor journalisten al langer moeilijk om te werken in het land van Maduro. De autoritaire president probeert kritische media-instellingen de mond te snoeren en de nieuwsstroom te controleren. De afgelopen jaren zijn talloze journalisten gearresteerd of uitgezet zonder goede reden. Reporters Without Borders spreekt over “een desastreus klimaat voor journalisten”.

De crisis in Venezuela nam vorige week een nieuwe wending toen oppositieleider Juan Guaidó zichzelf uitriep tot interim-president van het land. Verschillende landen, ook de Verenigde Staten, erkennen hem als nieuwe leider maar Maduro weigert te vertrekken. Sinds Guaidó’s zelfbenoeming zijn duizenden Venezolanen de straat opgegaan om te protesteren tegen Maduro.