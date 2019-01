Trainer John van den Brom tekent voor drie jaar bij FC Utrecht

Trainer John van den Brom verruilt aan het einde van dit seizoen AZ voor FC Utrecht. Hij heeft voor drie jaar getekend, meldt zijn nieuwe club woensdag.

De transfer hing al een tijd in de lucht. Na afloop van de eredivisiewedstrijd van AZ tegen sc Heerenveen afgelopen zondag bevestigde Van den Brom zijn vertrek naar FC Utrecht al, maar zei dat de handtekening nog moest worden gezet. Hij maakt het seizoen af bij AZ, waar hij in 2014 trainer werd.

De 52-jarige Van den Brom volgt bij FC Utrecht Dick Advocaat op, die al had laten weten dat hij na dit seizoen zou vertrekken. FC Utrecht staat op dit moment zesde in de competitie, AZ staat met drie punten meer op de vierde plek.

De opvolger van Van den Brom bij AZ is de huidige assistent Arne Slot, zo meldde de club in december. Het contract van Van den Brom zou komende zomer aflopen, hij en AZ besloten na dit seizoen in gezamenlijk overleg uit elkaar te gaan.

‘Winnaar in huis’

Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht zegt in een verklaring verheugd te zijn met de komst van de nieuwe trainer, met wie “we een winnaar in huis [halen], met ervaring in binnen- en buitenland. Iemand die overal waar hij heeft gewerkt als oefenmeester voor sportieve successen heeft gezorgd met een aanvallende speelwijze.”

Van den Brom speelde zelf als prof meer dan vierhonderd wedstrijden, voor Vitesse, Ajax, Istanbulspor (Turkije) en De Graafschap. Als trainer debuteerde hij in 2007 in het betaalde voetbal bij AGOVV Apeldoorn. Daarna was hij coach van ADO Den Haag, Vitesse en Anderlecht. Met de Belgische topclub behaalde hij in 2013 de landstitel.

De trainer zegt FC Utrecht te zien “als een club met enorm veel potentie en geloof in de visie zoals die door de club de voorbije jaren is neergezet en uitgedragen”.