Tourist LeMC is het vriendelijke gezicht van de Vlaamse rap

Pop Tourist LeMC Gehoord 29/1 Paradiso Noord, Amsterdam. Herhaling 1/5 Muziekgieterij, Maastricht. Inl: tourist-lemc.be ●●●●●

Rapmuziek is doorgaans niet de plek waar verdraagzaamheid en zachtmoedigheid heersen. Sinds het zoete ‘I Need Love’ van LL Cool J (1987) werd hiphop een gebied van stoere straattaal en publiekelijk uitgevochten ‘beefs’ tussen rappers. In het Nederlands taalgebied kwam daar van Osdorp Posse tot Boef veel vocaal misbaar bij. Een welkome uitzondering is de Antwerpse rapper Tourist LeMC, die van tolerantie en hartelijke odes aan de veelkleurigheid van de stad zijn handelsmerk heeft gemaakt.

Tourist LeMC is de nom de plume van Johannes Faes, die een liveband meebrengt voor een warme muzikale bedding van dubreggae en zwoele breakbeats. Faes noemt zichzelf een troubadour, schatplichtig aan de Vlaamse zanger Wannes van de Velde wiens klassieker ‘Ik wil deze nacht in de straten verdwalen’ hij soms zingt. Op het nieuwe, derde album We Begrijpen Mekaar riep Tourist LeMC de hulp in van veteraan Raymond van het Groenewoud voor het duet ‘Spiegel’. Plat ‘Antwaarpse’ rap en Vlaamstalige zang vormen een natuurlijk verbond.

‘Coureuge Viva’ Is Johannes Faes’ ode aan de hoeren, de ondergrondse economie en de mogelijkheden van de stad. In ‘Tramontane’ vertelt hij meeslepend hoe het is om die stad te verlaten, op vakantie naar het zuiden waar de croissantjes beter smaken en de wind door je haar waait. ‘Boussa’ (kus) en ‘Koning Liefde’ zijn vurige odes aan de liefde en in ‘Welkom’ waarschuwt hij een nieuwgeborene voor de gevaren op zijn pad. „Wij zijn onsterfelijk”, luidt de conclusie.

Het is de ongebreidelde positiviteit die Tourist LeMC soms wat zoetsappig en eentonig maakt. „Laat ons bidden, zingen, bezinnen”, zong Faes met de handen geheven, als een dominee voor een willig gehoor dat hij anderhalf uur gemoedelijk aan het wiegen had gekregen.