Toch geen advies over groei Schiphol, minister moet keuze maken

De Omgevingsraad Schiphol gaat geen advies uitbrengen over de groei van de Amsterdamse luchthaven. Dat bleek woensdagavond tijdens een persconferentie. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) had de raad, die bestaat uit de luchtvaartsector, milieuorganisaties, het bedrijfsleven, gemeenten, provincies en omwonenden, geconsulteerd maar de partijen konden het niet eens worden.

Hans Alders, voorzitter van het overleg, zei woensdag dat hij nog een laatste voorstel heeft gedaan aan de betrokken partijen. Het voorstel ging om een groei van 10.000 vluchten in drie jaar tijd. Geen van de partijen kond zich hierin vinden, waarna Alders besloot helemaal geen advies uit te brengen.

Lees ook: Het is moeizaam polderen over Schiphol.

Dit betekent dat het besluit over de groei van Schiphol bij de minister komt te liggen. Zij zal in de komende maanden de knoop moeten doorhakken.

Over de groei van Schiphol wordt al jarenlang gesteggeld. Tot en met 2020 mag Schiphol vanwege eerder gemaakte afspraken niet verder groeien dan 500.000 vluchten per jaar, die limiet is inmiddels al bereikt. De vraag is hoe het na 2020 moet gaan. Waar Schiphol, KLM en andere luchtvaartmaatschappijen voor groei zijn, bepleiten bestuurders van omliggende gemeenten en milieuorganisaties een groeistop tot en met 2023.