Tame Impala, Twenty One Pilots en A$AP Rocky naar Lowlands

Popfestival Lowlands heeft de eerste 53 artiesten bekendgemaakt die in het weekend van 16 tot en met 18 augustus optreden op het terrein in Biddinghuizen. Blikvangers zijn de bands Tame Impala, Twenty One Pilots en The National, rapper A$AP Rocky en zanger en instrumentalist Anderson .Paak.

Andere bekende namen zijn die van The Prodigy en jaren tachtig-newwaveband New Order. De senior op het programma van 2019 is met afstand Giorgio Moroder. De Duits-Italiaanse discoproducer en componist wordt dit jaar 79 maar treedt nog altijd op. Elektronische muziek komt verder van onder meer houseproducer Jon Hopkins, de Duitse techno-dj Paul Kalkbrenner en de Nederlanders Antal en Hunee.

Lowlands bezoeken kan topsport zijn, constateerde popverslaggever Hester Carvalho vorig jaar: ‘van wild rondjes hollen bij Stormzy tot de moshpits bij De Staat’.

In gitaarmuziek wordt voorzien door bands zoals Royal Blood, Franz Ferdinand en Idles. Gorillaz-frontman Damon Albarn, vorig jaar één van de headliners van het festival, komt terug met zijn nieuwe band The Good, The Bad & The Queen. Die vormt hij met leden uit de begeleidingsbands van The Clash, The Verve, Fela Kuti en Albarns eigen Blur.

Nederlandse acts tussen de eerste 53 namen die Lowlands bekendmaakte zijn popprijswinnaar Ronnie Flex, Hunee, My Baby, Thomas Azier, Weval en Willem. De kaartverkoop voor de 27e editie van Lowlands begint aanstaande zaterdag.

Andreas Terlaak maakte een fotoreportage van Lowlands 2018, een vrolijk vrijstaatje in de polder.

De volledige line-up tot dusver is als volgt:

Tame Impala, Twenty One Pilots, The Prodigy, A$AP Rocky, Anderson .Paak & The Free Nationals, The Nathional, New Order, Royal Blood, Anne-Marie, Billie Eilish, Franz Ferdinand, Giorgio Moroder, The Good, The Bad & The Queen, Jon Hopkins, Jorja Smith, Paul Kalkbrenner, Ronnie Flex & Deuxperience Band, Agoria (live), Antal, Denzel Curry, FKJ, Frank Turner & the Sleeping Souls, Helena Hauff, Honey Dijon, Hunee, JOJI, JUNGLE, Jungle by Night, Mall Grab, Marcel Dettmann, MY BABY, Parcels, The Streets, Thomas Azier, Weval, Willem, Ziggy Marley, Boy Pablo, The Chats, Code Orange, Courtesy, Denis Sulta, Dimension, Dub Inc, I Don’t Know How But They Found Me, IDLES, Marc Rebillet, Moonlight Benjamin, POND, Slaves, This is LOVSKI, Two Feet en Whitney.

Er zullen op het festival in totaal zo’n 250 acts te zien zijn