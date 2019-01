Soedan: protesten over voedseltekorten leidden tot anti-overheidsbeweging

Er kwamen ook veel aanhangers van de president naar zijn toespraak, die hij hield vanaf een centraal plein in de hoofdstad. Bashir, eerder een militaire leider, kwam in 1989 aan de macht door een coup. De president wordt door het Internationaal Strafhof gezocht in verband met genocide in het conflict in de regio Darfur, in het westen van het land.

Foto Ashraf Shazly/AFP